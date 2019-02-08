УКРАЇНСЬКІ ТА УГОРСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЮ КОНТРАБАНДИ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ТИСА Суспільство | 07-02-2019, 15:58 0 82



Сьогодні близько третьої години ночі, за інформацією, яку оперативно надали суміжній стороні прикордонники Мукачівського загону, вдалося завадити спробі контрабандної діяльності.

Так, під час патрулювання місцевості, прикордонний наряд відділення «Вилок» побачив невідому особу, яка переправляла пакунки річкою Тиса. Помітивши охоронців кордону пачкар покинув ноші та вдався до втечі в бік сусідньої Угорщини.

Прикордонники негайно розпочали пошукові заходи, проінформували сусідні підрозділи, колег суміжної держави та взаємодіючі органи. Завдяки оперативним злагодженим діям вже за 20 хвилин потому, співробітникам Держприкордонслужби надійшла інформація від правоохоронців Угорщини про виявлення ними на березі річки Тиса зв’язаних між собою сім пакунків сигарет.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



