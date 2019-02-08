Петро Цигикал: У 2019 році ми працюватимемо під гаслом «Обличчям до людей» Суспільство | 07-02-2019, 15:59 0 82



«2018 рік, як і попередні, був для Держприкордонслужби досить непростим. Відповідно до загроз і завдань ми перебудовуємо систему охорони кордону», - зазначив під час колегії відомства Голова ДПСУ Петро Цигикал.

В той же час керівник прикордонного відомства відмітив, що серед основних завдань залишається нарощування зусиль за рахунок доукомплектування Служби і підвищення рівня соціально-матеріального пакету для військовослужбовців.

«Після моєї доповіді Президенту України, ним запропоновано переглянути стратегію подальшого розвитку відомства і визначено шляхи покращення якості служби та зменшення навантаження на особовий склад за рахунок укомплектування посад військовослужбовцями строкової служби», - сказав Петро Цигикал.

Крім того Глава держави визначив для Служби 2019 рік – роком «Обличчям до людей».

«Це вимагає від нас прогресивних змін, і відповідну роботу ми вже розпочали. Перш за все це стосується упорядкування службового навантаження на особовий склад і підвищення укомплектованості відділів прикордонної служби», - наголосив очільник ДПСУ.

Він додав, що прикордонник в пункті пропуску – це лице держави і тому пріоритетом є відділення прикордонного контролю, які мають бути укомплектовані персоналом до 90%.

Це завдання реалізовуватиметься за рахунок військовослужбовців за контрактом, які зараз виконують завдання охорони «зеленого» кордону, а з квітня відновиться призов строковиків для укомплектування відділень охорони кордону.

«Сучасні реалії вимагають ефективних методів роботи в пунктах пропуску. Тому будемо збільшувати кількість робочих місць, розвивати інфраструктуру, застосовувати технологічні і технічні новації», - сказав Петро Цигикал.

Крім того, він наголосив про напрямки підвищення престижу служби, зокрема в лютому відбудеться чергове підвищення виплат грошового забезпечення, яке порівняно з минулим роком в цілому складе 30%. Нарощується квартирний фонд, щоб максимально забезпечити прикордонників житлом, а до цього виплачується компенсацію за піднайом. Також триває робота у запроваджені безоплатного харчування в підрозділах кордону.

