Терміни подання звітності платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за 2018 рік Суспільство | 07-02-2019, 17:08 0 87

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп - відповідно до п.296.2 ст.296 Податкового кодексу подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 Податкового кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 Податкового кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої та третьої групи.

Граничний термін податкової декларації платника єдиного податку першої та другої груп – фізичної особи - підприємця за 2018 рік – 01.03.2019р.

Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку третьої групи згідно з п.296.3 ст.296 Податкового кодексу України подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу).

Граничний термін податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – фізичної особи – підприємця за 2018 рік – 11.02.2019р.

Крім цього, згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 із змінами і доповненнями, фізичні особи - підприємці, в тому числі платники єдиного податку, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Граничний термін подання Звіту платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за 2018 рік – 11.02.2019р.

Податкова знижка щодо компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 3 липня 2018 року №2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі - Закон №2477) внесені зміни, зокрема, до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Кодексу, згідно із якими платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).

До витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом №2477-VIII, тобто після 28 липня 2018 року та підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулює Закон України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» (далі - Закон №2145-VIII) та спеціальні закони України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

Відповідно до ст.22 Закону №2145-VIII юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність.

Права та обов'язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. Фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, освітня діяльність якого перестає бути основним видом його діяльності, втрачає права і обов'язки, у тому числі права на пільги, передбачені законодавством для закладу освіти.

Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства (ст.43 Закону №2145-VIII).

Заклад дошкільної освіти відповідно до Закону України від 11 липня 2001 року №2628-ІП «Про дошкільну, освіту» - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

Отже, платник має право включити до податкової знижки здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення за умови, що основним видом діяльності закладу є освітня діяльність.

Слід зазначити, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх отримувача, вартість таких послуг і строк надання, а оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами. При виникненні спірних ситуацій додатковим документом, який підтверджує право на податкову знижку на суму витрат на користь закладів дошкільної освіти може бути копія ліцензії суб'єкта надання освітньої послуги.

Законом України від 22 червня 2000 року №1841-III «Про позашкільну освіту» (далі – Закон №1841-III) визначено, що позашкільна освіта це сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб'єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти.

Відповідно до ст.16 Закону №1841-III освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).

Навчально-виховний процес у позашкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Отже, послуги позашкільної освіти повинні надаватись згідно із затвердженими програмами позашкільної освіти, мати визначену вартість та повинні бути спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

Для отримання податкової знижки з закладом освіти має бути укладений договір про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, де зазначено хто надає послуги, їх отримувача, вартість таких послуг, строк надання, а оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами.