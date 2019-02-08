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Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків громадяни можуть за допомогою електронних сервісів ДФС

Суспільство | 07-02-2019, 17:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що платники податків можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків скориставшись електронними сервісами ДФС.
Зокрема, у рамках кампаній декларування доходів громадян та е-декларування зазначену інформацію можна отримати за допомогою електронного сервісу «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».
Сервіс розроблено з використанням сучасних Web-технологій для забезпечення зручності платників. Перевагами його використання є значна економія часу та можливість отримувати необхідну інформацію у будь-який час.
Фізична особа – платник податків для отримання відомостей про суми своїх отриманих доходів та утриманих податків має можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».
Сформувати запити та отримати відповіді в електронному вигляді можна засобами «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до Єдиного вікна подання електронної звітності», яке розміщене на офіційному веб-сайті ДФС та є загальнодоступним для використання (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/), або оновленого електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.gov.ua).
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).
Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально). Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків надаються відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), які щоквартально подаються податковими агентами до територіальних органів ДФС та відповідно до поданих фізичними особами, фізичними особами – підприємцями або фізичними особами, як провадять незалежну професійну діяльність податкових декларацій.
Зміни у порядку заповнення та подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що 11 лютого 2019 року спливає термін подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ІV квартал 2018 року.
Нагадуємо, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати податковий розрахунок за формою № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.
Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
За несвоєчасну подачу податкового розрахунку за формою №1ДФ передбачена відповідальність платника відповідно до пункту 119.2 статті 119 Податкового кодексу України.
Наказ Міністерства фінансів України від 31.10.2018 №863, який набрав чинності з 1 січня 2019 року, було запроваджено зміни у додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку зокрема:
- додано такі нові ознаки доходів 113, 114, 143, 145, 149, 156, 160, 163, 183, 186-194;
- змінено текст ознаки доходу 127;
- у новій редакції викладено таблицю 2 із ознаками податкової соціальної пільги (значення і нумерація ознак не змінюється).
Звернув увагу, що Законом України від 23.11.2018 №2629-VІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 4173 грн на місяць.
Особливості визначення фінансового результату до оподаткування у разі переходу юрособи зі спрощеної системи оподаткування на загальну
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (п.п.2 п.292.1 ст.292 ПКУ).
Для платників податку на прибуток відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
Облік доходів підприємства здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 із змінами та доповненнями, а формування витрат – відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 із змінами та доповненнями.
Згідно із ст.4 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями одним з основних принципів ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності є принцип нарахування, який полягає в тому, що доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Якщо відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг юридичною особою відбувається, коли така особа знаходиться на загальній системі оподаткування, а попередня оплата за такі відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги отримана нею, коли юрособа була на спрощеній системі оподаткування, то доходи та витрати платника податку на прибуток за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги після переходу на загальну систему оподаткування враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Новий сервіс «Електронного кабінету»: автозаповнення платіжних доручень для сплати податків фізичними особами
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що ДФС України повідомила, що в «Електронному кабінеті» для фізичних осіб реалізовано автоматичне заповнення основних реквізитів платіжного доручення на підставі облікових даних платника, відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджетів.
Цей сервіс надає можливість платникам податків (фізичним особам):
- скоротити час при заповненні платіжних документів;
- мінімізувати помилки при заповненні;
- сплатити податки.
Для користування електронним сервісом необхідно в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини «Електронного кабінету» обрати один з податків (платежів) та вибрати одну із платіжних систем.
Після переходу на сайт платіжної системи платнику достатньо вказати суму платежу та підтвердити операцію.
Звертаємо увагу, що оплата рахунків платником здійснюється з використанням платіжної карти клієнта банку, інші реквізити заповнюються автоматично.
Додатково повідомляємо, що у разі виникнення питань щодо користування «Електронним кабінетом», платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном: 0 800 501 007. Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/366684.html
Декларування доходів: в «Електронному кабінеті» запроваджено сервіс для заповнення декларації
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року.
З метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення процедури подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) ДФС запроваджено новий сервіс в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення Декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Реєстр) та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.
Скористатися зазначеним сервісом можуть фізичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані подати річну податкову Декларацію, а також особи, які мають право подати Декларацію з метою отримання податкової знижки, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльністю.
Щоб подати Декларацію в електронному вигляді з використанням сервісу автоматичного часткового заповнення, слід завчасно подбати про отримання особистого електронного цифрового підпису, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів (далі – АЦСК). З переліком АЦСК можна ознайомитися у відкритій частині «Електронного кабінету».
Слід зауважити, що інформація з Реєстру, на підставі якої автоматично заповнюється Декларація, може бути не повною, оскільки у Реєстрі не відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб та іноземні доходи. Тому при заповненні Декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі.
Заповнення Декларації в «Електронному кабінеті» надає можливість:
- мінімізувати помилки при заповненні Декларації;
- до Декларації, у разі необхідності, надати копії документів, що важливо, зокрема, при використанні права на податкову знижку;
- скоротити час і витрати на подання звітності.
Договір про спільну діяльність без створення юрособи: реєстрація платником акцизного податку
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що перелік платників акцизного податку визначено п.212.1 ст.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Зокрема згідно з підпунктами 212.1.1 та 212.1.15 п.212.1 ст.212 ПКУ платником акцизного податку є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, та особа, яка реалізує пальне.
Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального визначено розділом ІІ Порядку електронного адміністрування реалізації пального (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2016 року №113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» із змінами.
Відповідно до п.5 Порядку ДФС веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального. Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення реєстру платників здійснюється засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.
До реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, зокрема щодо договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, включаються такі ідентифікаційні дані:
- назва договору;
- найменування уповноваженої особи;
- податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з п.63.6 ст.63 та п.64.6 ст.64 ПКУ.
Реєстрація платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 №218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» із змінами.
Отже, подання заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального за формою №1-АКП здійснюється юридичною особою, що є уповноваженою особою договору про спільну діяльність. Водночас, облік операцій з реалізації пального здійснюється за номером договору взятого на облік згідно з п.63.6 ст.63 та п.64.6 ст.64 ПКУ.
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