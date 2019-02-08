Впевнений старт: у січні 2019-го в місцевих бюджетах Закарпаття вже понад 324 млн грн Суспільство | 07-02-2019, 17:48 0 89

Протягом січня 2019 року понад 324,1 млн грн податків та зборів поповнили місцеві бюджети Закарпатської області. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав на майже 47 млн грн більше, – зазначають у Головному управлінні ДФС у Закарпатській області.

Водночас цьогоріч січневе надходження від закарпатських платників до Державного бюджету склало понад 208,1 млн грн, що на 42,7 млн грн більше за відповідний період 2018-го.

Вже традиційно значна питома вага надходжень місцевого бюджету припадає на податок на доходи фізичних осіб, якого за вказаний період на Закарпатті сплачено понад 224 млн грн. У порівнянні з січнем минулого року ця сума зросла на 45,2 млн грн.

Загалом динаміка надходжень й інших податків до місцевих бюджетів позитивна. Зокрема, у топ-трійці сплачених податків протягом першого місяця поточного року, окрім вищевказаного ПДФО, – майже 53,4 млн грн єдиного податку та більше 19 млн грн плати за землю.

За словами фахівців органів ДФС Закарпаття, завдяки сумлінності наших платників податків сьогодні стабільно наповнюється державна та місцеві скарбниці, забезпечується коштами зобов’язання держави щодо пенсійних та інших соціальних виплат. У свою чергу фіскальна служба Закарпаття забезпечує активну сервісну підтримку бізнесу, передусім через роз’яснення законодавства, інтернет-комунікації та онлайн-сервіси.

ДФС у Закарпатській області

