Торік надходження податків, зборів та платежів до місцевих бюджетів області зросли на понад 20 % Суспільство | 07-02-2019, 19:04 0 126

Упродовж 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 13,5 млрд грн податків, зборів та платежів, що на 2,6 млрд грн або 23,7 % більше надходжень 2017 року. Про це сьогодні, 7 лютого, під час звіту, розповів директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

«Найбільшим платником податків, тобто той, який дає найбільш суттєву суму, є Львівська залізниця, як в частині пасажирських перевезень, так і вантажних. Тішить те, що у 20-ці найбільших платників податків значно більше є представників реального сектору економіки. Також тішить, те що ряд таких ключових платників податків у минулому році мали хорошу динаміку. Серед них варто відзначити ТЗОВ «Електроконтакт Україна», «ПП «Західний Буг» та ряд інших платників податків»,- розповів Олег Демків.

До найбільших платників податків Львівщини також увійшли ТзОВ «Леонi Ваерiнг Системс УА ГмбХ», ТзОВ «ОККО-Рiтейл», ПАТ «Львiвобленерго», ТОВ «Бадер Україна», ТзОВ ТВК «Львiвхолод», ТОВ «Фуджiкура аутомотiв Україна-Львiв», філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Львiвгаз», фiлiя «Пасажирська компанiя» ПАТ «Українська залiзниця», ТзОВ «Агро ЛВ Лiмiтед».

Переглянути звіт департаменту фінансів Львівської ОДА можна за посиланням.

