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Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації
|Суспільство | 07-02-2019, 19:05
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З метою вивчення досвіду роботи молочних кооперативів Львівщини з триденною навчальною поїздкою завітали представники Житомирської, Рівненської та Вінницької областей.
«На сьогодні сільські ради і місцеве самоврядування в ОТГ вже мають розуміння того, що ефективний розвиток громади можливий за рахунок розвитку підприємництва на селі, в тому числі через призму сільськогосподарської кооперації»,- звернувся до учасників заходу заступник директора департаменту агропромислового розвитку Павло Дигдало.
В межах зустрічі порушили питання залучення коштів державного бюджету в рамках секторальної підтримки ЄС.Крім цього діють програми підтримки з обласного і державного бюджетів.
«Для ефективної діяльності кооперативів обʼєднані територіальні громади, на території яких ведуть діяльність кооперативи, мають можливість залучати кошти ДФРР. В минулому році у межах реалізації проекту «Розвиток молочних кооперативів та сімейних молочних ферм Бродівського району» Заболотцівська громада та члени молочарського кооперативу «Покрова» отримали молоковоз», - розповів Павло Дигдало.
Директор БО «Львівської аграрної дорадчої служби» Іван Паньків подав інформацію гостям про діяльність ЛАДСу, їхні здобутки та плани, а також розповів про роботу щодо підтримки діючих і створення нових сімейних ферм та молочних кооперативів.
Слід зазначити, що захід відбувається за підтримки Львівського центру розвитку місцевого самоврядування.
У ході робочої поїздки заплановано відвідати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «ГорбоГори» Пустомитівського, «Покрова» Бродівського та «Молочар» Стрийського районів.
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