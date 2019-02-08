Львівщина ділиться досвідом в розвитку молочної кооперації Суспільство | 07-02-2019, 19:05 0 135

З метою вивчення досвіду роботи молочних кооперативів Львівщини з триденною навчальною поїздкою завітали представники Житомирської, Рівненської та Вінницької областей.

«На сьогодні сільські ради і місцеве самоврядування в ОТГ вже мають розуміння того, що ефективний розвиток громади можливий за рахунок розвитку підприємництва на селі, в тому числі через призму сільськогосподарської кооперації»,- звернувся до учасників заходу заступник директора департаменту агропромислового розвитку Павло Дигдало.

В межах зустрічі порушили питання залучення коштів державного бюджету в рамках секторальної підтримки ЄС.Крім цього діють програми підтримки з обласного і державного бюджетів.

«Для ефективної діяльності кооперативів обʼєднані територіальні громади, на території яких ведуть діяльність кооперативи, мають можливість залучати кошти ДФРР. В минулому році у межах реалізації проекту «Розвиток молочних кооперативів та сімейних молочних ферм Бродівського району» Заболотцівська громада та члени молочарського кооперативу «Покрова» отримали молоковоз», - розповів Павло Дигдало.

Директор БО «Львівської аграрної дорадчої служби» Іван Паньків подав інформацію гостям про діяльність ЛАДСу, їхні здобутки та плани, а також розповів про роботу щодо підтримки діючих і створення нових сімейних ферм та молочних кооперативів.

Слід зазначити, що захід відбувається за підтримки Львівського центру розвитку місцевого самоврядування.

У ході робочої поїздки заплановано відвідати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «ГорбоГори» Пустомитівського, «Покрова» Бродівського та «Молочар» Стрийського районів.

