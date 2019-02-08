Доба в ООС: 6 обстрілів, окупанти били з мінометів біля Троїцького Суспільство | 08-02-2019, 08:23 0 87 Минулої доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Водяне і населеного пункту Харчовик.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї врайоні селища Кримське та двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. в районі населеного пункту Трооїцьке.



Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.



Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 7 лютого одного окупанта знищено та троє отримали поранення.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.