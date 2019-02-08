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Вадим Троян: Державна прикордонна служба системно розвивається і в міністерстві це чітко бачать

Суспільство | 08-02-2019, 08:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
https://www.youtube.com/watch?v=3DEb0QMXWkE&feature=youtu.be



Учора в Одесі пройшло розширене засідання Колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України. На ньому були підведені підсумки оперативно-службової діяльності за 2018 рік та визначені завдання на 2019 рік.
Захід відбувався за участі заступника Міністра внутрішніх справ України Вадима Трояна, Голови Держприкордонслужби Петра Цигикала та членів Колегії Адміністрації відомства, представників Адміністрації Президента України і керівників регіональних управлінь, прикордонних загонів та навчальних закладів Державної прикордонної служби України.
Заступник Міністра внутрішніх справ Вадим Троян зазначив, що Державна прикордонна служба системно розвивається і в міністерстві це чітко бачать.
«Держприкордонслужба повинна працювати над зміцненням кадрового потенціалу та вдосконаленням системи охорони кордону. Ці питання Міністр буде тримати на особистому контролі», - сказав він.
В свою чергу Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал відмітив, що «завдяки  підтримці  Президента України та Уряду наше відомство системно розвивається, виконуючи багатовекторні завдання відповідно до європейських стандартів – з одного боку як правоохоронний орган спеціального призначення, з іншого – як бойова одиниця в загальній системі національної безпеки і оборони».
Він додав, що нині триває модернізація системи охорони кордону.
«Основні зусилля ми спрямовували на нарощення щільності охорони, перш за все з РФ, удосконалення законодавства і структури Служби, реформування мобільних сил та резервів, технічне переоснащення та формування кадрового потенціалу», - сказав очільник відомства.
Петро Цигикал наголосив, що у 2018 році відомством розгорнуто Донецько-Луганське регіональне управління і Лисичанський загін, які виконують завдання в районі ООС, створено Регіональне управління морської охорони в Одесі. Крім того, він зазначив про посилення східної ділянки новими бойовими підрозділами, а від Уряду отримано дозвіл на розгортання Шосткінського загону. Також відбувалося нарощення системи оперативного реагування «ДОЗОР», у т.ч. для дій на воді.
Додамо, що з-поміж іншого протягом року удосконалювалось прикордонне законодавство. Посилено вплив за порушення у міграційній сфері, розширено повноваження з питань застосування зброї, а зміни в адмінпровадженні збільшили надходження до бюджету на 46 мільйонів гривень.
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