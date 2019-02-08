Закарпатська митниця про поширену недостовірну інформацію у деяких ЗМІ Суспільство | 08-02-2019, 10:06 0 79

Процес легалізації «євроблях» демонструє позитивні результати, про що свідчать кількість розмитнених автомобілів та надходження до бюджету. Так, з початку дії Закону у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС розмитнено майже 9,5 тис. транспортних засобів і перераховано майже 600 млн грн у державну скарбницю.

Однак, не всі задоволені такими результатами, чимало недобросовісних громадян, які збагачувались за рахунок ввезення й продажу в Україні «євроблях», зараз поширюють неправдиву інформацію. У деяких засобах масової інформації з’являються публікації щодо неприймання довідок про ремонт авто на іноземній реєстрації та складання протоколів, а також втручання митниці в роботу митних брокерів.

Офіційно заявляємо, що працівники Закарпатської митниці ДФС діють на підставі і у спосіб, передбачений Конституцією, Митним кодексом та законами України.

– Довідки службові особи митниці приймають у відповідності до передбаченого законодавством порядку. Закарпатська митниця жодним чином не втручається в діяльність брокерів, тим більше, не дає їм вказівки, чи вимагає від них що-небудь, непередбачене законодавством. Крім того, зауважу, що керівництво митниці не надавало жодних вказівок службовим особам задля здійснення ними протиправних дій, – наголошує Андрій Каращенко, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

Припущення чи так звана «інсайдерська інформація» не відповідає дійсності, а подібні заяви і поширення недостовірної інформації можуть мати на меті зрив процесу розмитнення та дестабілізувати соціальне становище в області. Відтак у Закарпатській митниці ДФС, звертаються до журналістів не поширювати фейкову інформацію, а випадку наявних доказів звертатися до правоохоронних органів.

ДФС у Закарпатській області

