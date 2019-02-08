Закарпатські митники передали в музей унікальний горщик пізньої бронзової доби Суспільство | 08-02-2019, 12:01 0 78

– У 2014 році в міжнародному експрес-відправленні, яке направлялось з України до Чехії, був вилучений горщик, який, за оцінками експертів, датується ХІІ-ІХ століттям до н.е. Наразі Закарпатська митниця передає цей горщик (глечик) до Національного музею-заповідника українського гончарства, – зазначає Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС.

Глиняний горщик виготовлений у формі мініатюрної амфори з плоским дном, опуклим тілом, циліндричною шийкою та двома вушками. Згідно з експертним висновком горщик виготовлений вручну. Датується горщик пізнім бронзовим віком (приблизно ХІІ – ІХ століття до н.е.), імовірно походить з Правобережної України, її західних областей. Був знайдений у вигляді уламків. Розміри: висота – 7,5 см, ширина з вушками – 8,5 см, діаметр денця – 4,8 см.

За словами Юрія Пуголовка, старшого наукового співробітника музею-заповідника українського гончарства, заступника голови Всеукраїнського об’єднання Спілки археологів України, передача культурних цінностей до фондів музею – непересічна подія, адже таких виробів у колекції музею немає. Стосовно того, що за легендою цей горщик зберігався у бабусі, в дідуся, і використовувався як попільничка, то скоріше за все, це не є правдивою інформацією. Стан збереження, і стан в якому горщик надійшов уже до археологів, вказує на те, що він походить, із якогось зруйнованого поховання у кургані. Бо такі цілі речі нечасто трапляються на поселеннях, або ж як поодинокі знахідки. Цей виріб займе чільне місце в експозиції нашого музею, і можливо, навіть уже цього року ми побачимо його на якійсь із виставок.

Варто зазначити, що горщик Закарпатською митницею ДФС безоплатно передано на довічне зберігання Національному музею-заповіднику українського гончарства, згідно з наказом Мінкультури від 8 листопада 2018 року № 960 «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів» та рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених, або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави від 27 вересня 2018 року.

ДФС у Закарпатській області