ЦІКАВА ЕКСКУРСІЯ, ЯК ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ЗРАЗКОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ"ЯЗКІВ Суспільство | 08-02-2019, 12:02 0 78



Цікавою та пізнавальною екскурсією нагородили за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків та зразкову поведінку військовослужбовців строковиків Мукачівського прикордонного загону.

Прикордонників, які прибули з різних куточків України для проходження строкової служби на Закарпатті ознайомили з історією краю, його звичаями та традиціями.

Зокрема, строковики відвідали Хустський краєзнавчий музей, де їх найбільшу зацікавленість викликав виставковий зал Карпатської України. Адже історичні передумови створення цієї держави на сьогоднішній день залишаються символом національних прагнень українського народу, його споконвічної боротьби за право жити у незалежній та вільній країні. Ці історичні події тісно переплітаються з нашим сьогоденням, в якому українцям знову доводиться, виборювати право на свою незалежність та право самостійно обирати своє майбуття. Крім того, для кожного військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону події пов'язані з карпатськими січовиками є глибоко символічними, адже віднедавна загону присвоєно почесне звання "Імені героїв Карпатської Січі".

Після відвідин музею, військовослужбовці завітали до Меморіального парку "Красне поле", де у березні 1939 році відбулись кровопролитні бої захисників Карпатської України з військами ворога. Саме на Красному полі, багато років тому, відстоювалась ідея створення незалежної Української держави.

На останок, біля могили Героїв Карпатської України, у селищі Рокосово, прикордонники вшанували пам'ять патріотів, які самовіддано стали на захист української державності перед набагато чисельнішою ворожою армією.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону