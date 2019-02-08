На Львівщині судитимуть землевпорядника, який незаконно передав у власність земельну ділянку вартістю 160 тис грн Суспільство | 08-02-2019, 12:04 0 73







Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного посадовця органу місцевого самоврядування, який через неналежне виконання своїх службових обов’язків допустив незаконне передання у власність земельну ділянку вартістю 160 тис грн.



Правопорушнику інкримінують ч.2 ст.367 КК України – службове недбальство, що завдало тяжких наслідків інтересам держави.



Встановлено, що землевпорядник однієї з сільських рад Турківського району належно не розглянув проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для ведення особистого селянського господарства).



Зокрема, не переконався у тому, що земельна ділянка дійсно знаходиться в межах населеного пункту та може надаватись у приватну власність органом місцевого самоврядування.



Таким чином, він порушив вимоги п.12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.



Водночас, посадовець власноруч підписав акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки, у результаті чого незаконно передав у власність особі 0,1126 га землі для ведення особистого селянського господарства.



Зазначимо, що у кримінальному провадженні за рішенням Турківського районного суду Львівської області на вказану земельну ділянку накладено арешт.



За вчинене обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі.





Прес-служба прокуратури Львівської області