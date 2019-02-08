Дорожники Львівщини активно розпочали ліквідовувати аварійну ямковість. Суспільство | 08-02-2019, 14:04 0 68

На автомобільних дорогах загального користування державного значення Львівщини дорожники активно розпочали роботи з ліквідації аварійної ямковості холодним асфальтобетоном. На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області ремонтні роботи дорожнього покриття виконуються одночасно у кількох напрямках.

На автомобільній дорозі загального користування міжнародного значення М-10 Львів — Краковець дорожники працюють на ділянці с. Підрясне - смт. Івано-Франкове.





Автомобільну дорогу М-11 Львів — Шегині ремонтують на ділянці с. Зимна Вода — м. Городок.



Дорога М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Ліквідацію аварійних вибоїн виконують на ділянці с. Гряда — м. Львів.





На автомобільній дорозі Західний обхід м.Львів дорожники забезпечують належний проїзд автотранспорту на ділянці смт. Рясна-Руська — с.Зимна Вода.





Також, шляховики виконують ремонтні роботи на автомобільних дорогах національного, регіонального та територіального значення. Зокрема, сьогодні роботи ведуться на дорозі Н-10 Стрий — Івано-Франківськ на ділянці об’’їзд м. Моршин





та на дорозі Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий в межах с. Гаї Верхні Дрогобицького району.



Загалом, для ліквідації аварійної ямковості на автомобільних шляхах державного значення Львівської області сьогодні, 7 лютого, задіяно 9 бригад робітників дорожнього господарства. Роботи виконуються з метою зниження аварійності на дорозі.

Служба автомобільних доріг у Львівській області просить водіїв звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та дотримуватися швидкісного режиму.









