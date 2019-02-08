Керівництво ДФС Закарпаття взяло участь у Молитовному сніданку Суспільство | 08-02-2019, 14:04 0 76

Сьогодні, 8 лютого, Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС та Степан Кіяк, заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області взяли участь у Молитовному сніданку.

Захід проходив у атріумі Закарпатської ОДА і мав на меті об’єднати присутніх спільною молитвою за міжконфесійні мир та злагоду в краї.

Варто зазначити, що це перший Молитовний сніданок, який проходить в області. Організувала його Міжконфесійна духовна рада Закарпаття.

Загалом у заході взяли участь представники різних релігійних конфесій та громад, керівництво області та районів, дипломати, очільники відомств області, представники бізнесових кіл.

Також під час заходу учасники вперше долучилися до відродження традиції рукописного перепису Біблії.

Молитовні сніданки – традиція багатьох демократичних країн світу. Вже більше 60 років вони проходять в США, також аналогічні зібрання відбуваються у Європарламенті, Німеччині, Великобританії та багатьох інших країнах світу. Вважається, що подібний захід сприяє духовному єднанню й порозумінню духовенства, політиків, чиновників, дипломатів і бізнесменів.

ДФС у Закарпатській області



