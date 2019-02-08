Н. Бунда: «Нашим важливим завданням є забезпечити дітям можливість навчатися і творити» Суспільство | 08-02-2019, 15:52 0 71 Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення «Про звільнення від плати за навчання окремих категорій дітей у мистецьких школах м. Львова у 2019 році». Відповідно до цього рішення, діти визначених категорій матимуть змогу розвивати свої творчі здібності та навчатись у позашкільних закладах мистецького спрямування безкоштовно.

«Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення, що діти воїнів АТО/ООС та діти, обоє батьків яких є особами з інвалідністю, здобуватимуть позашкільну освіту безоплатно. Нашим важливим завданням є забезпечити дітям можливість навчатися і творити, набувати нових знань, розвивати здібності, адже чим більша кількість дітей буде охоплена позашкільною освітою, то успішнішим стане наше молоде покоління в майбутньому», — каже директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.