ПОВІТРЯНІ БОЇ У ХМАРАХ, ПОЛЬОТИ НА МАЛІЙ ВИСОТІ ТА ПІД ШТОРКОЮ З ВЕЛИКИМИ КУТАМИ КРЕНУ – на Прикарпатті відбулась потужна льотна зміна із відпрацюванням складних вправ з курсу бойової підготовки винищувальної авіації Суспільство | 08-02-2019, 15:59 0 66



Три десятки літаковильотів, вісім годин у небі – такий підсумок льотної зміни в Івано-Франківській бригаді тактичної авіації повітряного командування «Захід».



У простих та складних метеорологічних умовах пілоти виконували завдання з курсу бойової підготовки авіації на винищувачах МіГ-29 та «спарках» МіГ-29УБ.



– Наразі аналізуємо льотну зміну та підбиваємо підсумки польотів, – говорить командир бригади полковник Євгеній Каржау. – Відновили навички з техніки пілотування, навігації та бойового застосування, зокрема виконували польоти на малій висоті у зону, по маршруту, та під шторкою з великими кутами крену та тангажу. Також відпрацювали повітряні бої у хмарах.



Кожна льотна зміна для авіаційної бригади – це не лише удосконалення бойової майстерності пілотів, це й підвищення фахового рівня спеціалістів інженерно-технічного складу, групи керівництва польотів та підрозділів наземного забезпечення.



Прес-центр повітряного командування «Захід»

