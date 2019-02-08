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Відбувся публічний звіт дитячих бібліотек

Суспільство | 08-02-2019, 17:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 57 57    
Нещодавно, 6 лютого, в Центральній дитячій бібліотеці, що розташована на вул. Окуневського, 3, відбувся публічний звіт дитячих бібліотек. Громада мала змогу ознайомитися з усіма досягненнями минулого року: реалізованими проектами, проведеними конкурсами, різними показниками використання міського бюджету.

Стратегічними орієнтирами минулого року для дитячих бібліотек були такі напрямки роботи як промоційна діяльність, соціальне партнерство, розвиток бібліотечного простору, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація бібліотечних процесів.

Подаємо кілька тез звіту:

Минулого року було оновлено 2 дитячі бібліотеки: Медіатека Мультиплекс (Симоненка, 10) та Пазл-бібілотека (Мишуги, 3) та відкрито нову Smart-бібліотеку у Рясне (вул. проф. Ковалика, 1). Тепер це комфортні, технічно оснащені (комп'ютери, графічні планшети, проектори, інтерактивні дошки тощо) та яскраві простори для розвитку та дозвілля дітей.

За минулий рік дитячі бібліотека поповнили свої фонди на 11 124 примірників книг на суму 731 057, та 1749 примірників періодики на суму 46 958 грн. Було організовано літературні 194 зустрічі з 81 автором, всеукраїнський тиждень дитячого читання, урбан-акція «Поетика Львова», Family — фестиваль, конкурси малюнків та фотографій, масштабний конкурс талантів. Окремо варто відзначити конкурс створення дитячих казок, кращі з яких були записані в аудіо-форматі в студії звукозапису «Формат+» в Центральній дитячій бібліотеці.

Значним досягненням Централізованої бібліотечної системи для дітей є пілотний проект з автоматизації бібліотечних процесів «Е-бібліотека», в якому беруть участь дві бібліотеки: Центральна дитяча бібліотека і Smart-бібліотека, які вже зовсім скоро почнуть електронне обслуговування читачів.

На звіт завітали партнери дитячих бібліотек: Олександр Агашков (культурно-мистецький центр «Супутник», Богдана Брилинська — директорка офісу «Львів — місто літератури ЮНЕСКО», Катерина Немира — художниця, скульпторка та письменниця та інші). Бібліотеки для дітей мають багато планів на 2019 рік і запрошують всіх до бібліотек або на свій сайт.
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