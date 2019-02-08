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Школярів закликають брати участь в інтернет-олімпіадах

Суспільство | 08-02-2019, 17:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
За інформацією управління освіти ЛМР, завтра, 9 лютого, відбудеться 1-й етап V міської інтернет-олімпіади з математики та ІV інтернет-олімпіади з хімії. Вже наступної суботи, 16 лютого, стартують інтернет-олімпіади з біології та української мови. Участь у таких змаганнях — за попередньою реєстрацією.

Відтак, завтра учасники олімпіади з хімії у заочній формі виконуватимуть онлайн-завдання у часовому проміжку з 10.00 до 12.00 год., а учасники інтернет-олімпіади з математики — з 12.00 до 14.00 год. Результати змагань будуть опубліковані на сайті http://ejudge.lp.edu.ua. Для участі в наступному етапі переможцям буде надіслано запрошення на електронну скриньку. 2-й етап інтернет-олімпіад із цих дисциплін відбудеться в очній формі 16 березня на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Задля участі в інтернет-олімпіадах школярам необхідно зареєструватися на сайті http://olymp.lpnu.ua. Зокрема, аби позмагатися з біології та української мови наступної суботи, слід зареєструватися з 11 до 15 лютого. Під час реєстрації потрібно вказати прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад та електронну адресу учасника. Усіх переможців чекають цінні подарунки.

Нагадаємо, такі інтернет-змагання стартували ще минулого тижня. Зокрема, 2 лютого відбувся 1-ий етап VІ міської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge». У конкурсі взяли участь 1214 школярів, які у заочній формі проходили онлайн-тестування. До слова, це єдина інтернет-олімпіада, яка проводиться у 3 етапи: 2-й етап відбудеться 23 лютого в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», 3-й етап — це конкурс творчих робіт, презентація яких запланована на квітень 2019 року.

Цьогоріч інтернет-олімпіади триватимуть до 23 березня з таких предметів: біологія, англійська мова, українська мова, історія України, фізика, інформаційні технології, хімія та математика.

Графік міських інтернет-олімпіад у 2018−2019 навчальному році

Предмет

Заочний етап

Очний етап

Інформаційні технології

(7−11 класи)

02.02

23.02

Хімія

(8 клас)

09.02

16.03

Математика

(6−7 класи)

09.02

16.03

Біологія

(8 клас)

16.02

02.03

Українська мова

(7, 9 класи)

16.02

02.03

Англійська мова

(8−9 класи)

23.02

06.03

Фізика

(7 клас)

09.03

23.03

Історія

(8,9 класи)

09.03

23.03

Довідка
Учнівські інтернет-олімпіади у Львові тривають вже 6-й рік поспіль. Їх організовує управління освіти Львівської міської ради спільно з ІТ кластером та НУ «Львівська політехніка». У 2018 році в таких змаганнях взяли участь 7 282 учні, з них перемогу здобули 55 школярів. Їх нагородили цінними подарунками, зокрема переможець з ІТ олімпіади отримав 10 тис. грн, а школа, у якій він навчався, отримала інтерактивну панель та комп’ютерний клас.
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