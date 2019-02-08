У департаменті фінансів шукають кадри Суспільство | 08-02-2019, 18:51 0 52

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади:

- провідного спеціаліста відділу фінансів охорони здоров’я,соціальних програм та фізичного розвитку бюджетного управління -1 посада категорії "В”.

- провідного спеціаліста відділу фінансів охорони здоров’я, соціальних програм та фізичного розвитку бюджетного управління, (на час перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника) - 1 посада категорії ” В”.

- провідного спеціаліста відділу фінансів інвестиційних програм управління доходів та фінансів виробничої сфери - 1 посада категорії ”В”.

- спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення управління фінансів невиробничої сфери - 1 посада категорії ”В”.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копії документів про освіту;

- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

- заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка із відповідними додатками;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

- інші документи за бажанням претендента;

Термін прийняття документів до 16.00 18 лютого 2019 року. У конкурсі можуть взяти участь особи з інвалідністю. Документи подавати за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 8,

Відділ інформаційно - комп’ютерного та кадрового забезпечення к.406. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 255-36-85. Детальніше тут

