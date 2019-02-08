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У департаменті фінансів шукають кадри

Суспільство | 08-02-2019, 18:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття  посади:
- провідного спеціаліста відділу фінансів охорони здоров’я,соціальних програм та фізичного розвитку бюджетного управління -1 посада категорії "В”.
 - провідного спеціаліста відділу фінансів охорони здоров’я, соціальних програм та фізичного розвитку бюджетного управління, (на час перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника) - 1 посада категорії ” В”.
-  провідного спеціаліста відділу фінансів інвестиційних програм управління доходів та фінансів виробничої сфери - 1 посада категорії ”В”.
-  спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення управління фінансів невиробничої сфери - 1 посада категорії ”В”.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:
Вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;
- письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копії документів про освіту;
- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
- заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка із відповідними додатками;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за  минулий рік;
 - інші документи за бажанням претендента;
Термін прийняття документів  до 16.00  18 лютого 2019 року. У конкурсі можуть взяти участь особи з інвалідністю. Документи подавати за адресою:  м. Львів, вул. Костюшка, 8,
Відділ інформаційно - комп’ютерного та кадрового  забезпечення  к.406. За додатковою інформацією звертатися за телефоном   255-36-85. Детальніше тут
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