Екологи закликають не зривати та не купувати первоцвіти Суспільство | 08-02-2019, 18:52 0 31

Первоцвіти, що занесені до Червоної книги України, вже зараз починають реалізовуватися на ринках та вздовж автомобільних доріг.

Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Крім цього, дуже часто первоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до фізичного знищення популяцій.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадмінстрації з метою охорони первоцвітів, недопущення їх заготівлі для продажу просить мешканців Львівщини звертатись у Державну екологічну інспекцію у Львівській області за номером телефону: 2387370 чи у Головне управління Національної поліції у Львівській області за коротким номером 102.

Пам’ятаємо, що кожний хто зриває та купує первоцвіти, своїми діями стимулює їх знищення та несе відповідальність перед законом.

