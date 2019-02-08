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Майже 20 тисячам учасників АТО на території області надали дозволи на розроблення проектів землеустрою

Суспільство | 08-02-2019, 18:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    

У межах сприяння у наданні земельних ділянок учасникам АТО на території Львівської області, дозволи на розроблення проектів землеустрою надали 19839 особам.
Зокрема на розроблення проектів землеустрою для ведення садівництва - 7177 особам, під житлове будівництво – 7279, для ведення сільського господарства – 4907, для дачного будівництва – 476.
Про це сьогодні, 8 лютого, під час звіту повідомила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксана Ткачук.
«Є частина учасників АТО, які не звернулися за земельними ділянками та не отримали їх. Станом на сьогодні, ми скерували їм листи з переліками. Ми сподіваємося, що вони відгукнуться. Таких в нас є тисячу двісті вісімдесят три особи», - повідомила Оксана Ткачук.
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