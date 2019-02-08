Понад 1650 населених пунктів області забезпечили містобудівною документацією Суспільство | 08-02-2019, 18:54 0 33



У межах супроводу реалізації житлових програм на кінець 2018 року 1657 населених пунктів Львівщини забезпечили містобудівною документацією.

Про це сьогодні, 8 лютого, під час звіту повідомила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксана Ткачук.

«Програма почала діяти ще у 2011 році. Якщо у 2011-2013 роках розроблялось по 20-30 одиниць містобудівної документації, то зараз ця кількість суттєво збільшилась. Зокрема, у 2018 році ми розробили 60 генеральних планів, що дозволило наблизити відсоток містобудівної документації до 86%», - повідомила Оксана Ткачук.

Зазначимо, що до 2020 року в області містобудівною документацією планують забезпечити 1928 населених пунктів області.

