Рятувальники знайшли 3 туристів, які заблукали в Карпатах - ДСНС Суспільство | 11-02-2019, 08:23 0 91 Рятувальники увечері 9 лютого знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.



Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Під час спуску з гори Тростян заблукали троє лижників: 2 жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі Одеси.



"Для пошукових робіт було залучено рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби", - йдеться у повідомленні.



О 19:30 заблукалих знайшли - медичної допомоги вони не потребували.



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11 лютого у горах Івано-Франківської області внаслідок відлиги, а 11-12 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей - внаслідок снігопадів та хуртовини очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.