На Berlinale закликали звільнити Сенцова Суспільство | 11-02-2019, 08:25 0 99 На кінофестивалі Berlinale автори фільму "Містер Джонс" перед прем'єрним показом стрічки закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують в Росії.



Про це повідомляє "Укрінформ".



"Переглядаючи цей фільм, я думала про нашого колегу Олега Сенцова, українського режисера, та про його співвітчизників, політв'язнів, яких утримують в Росії. Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо", - заявила режисер фільму Аґнєшка Холланд.







УСІ ФОТО: УКРІНФОРМ

"Перед початком показу творча команда провела флешмоб прямо на Червоній доріжці фестивалю з плакатами FreeSentsov і Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. До флешмобу приєдналися українські активісти", - пише "Укрінформ".



Зазначається, що "Містер Джонс" - стрічка польсько-британсько-українського виробництва, у ній розповідається історія валійського журналіста, який став свідком злочинів радянської влади в Україні в 1930-х роках.





Нагадуємо:



У грудні українському політв'язню режисеру Олегу Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".

Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.

Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова - до 20.

Усього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.