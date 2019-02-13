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НА КОРДОНІ ВИЯВИЛИ СТАРОВИННІ МОНЕТИ ТА БАНКНОТИ
|Суспільство | 11-02-2019, 10:20
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У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону виявили партію старовинних монет та банкнот.
Товар знайшли в автомобілі марки «Рено», під керуванням 57 річного мешканця Запоріжжя. Під час спільного огляду прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці було виявлено 20 монет та 70 банкнот, серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші. Увесь цей товар знаходився у посилках, які чоловік перевозив із Республіки Польща.
Колекцію вилучено та передано компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної та історичної цінності.
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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