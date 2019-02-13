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ГРОМАДЯНИН РУМУНІЇ ПОЗБУВСЯ АВТО ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ
|Суспільство | 11-02-2019, 10:23
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Учора прикордонники Мукачівського загону виявили громадянина Румунії, який намагався потай перемістити через держрубіж тютюнові вироби.
В пункт пропуску «Дякове» 41-річний чоловік прибув автомобілем марки "Мерседес". Під час проведення спільного прикордонно-митного огляду даного транспортного засобу, з'ясувалось, що три ходові колеса автівки заповнені сигаретами, загальна кількість яких склала 722 пачки.
Сигарети в іноземця вилучили встановленим порядком та оцінили майже у 27 тисяч гривень. Також правопорушник позбувся й свого авто, сума оцінки якого склала 46 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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