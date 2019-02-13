На лаві підсудних опинився винахідливий підприємець, який привласнив з львівського бюджету понад 144 тис грн Суспільство | 11-02-2019, 13:19 0 74





Львівська місцева прокуратура №3 завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора будівельного підприємства, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення) та ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Встановлено, що між Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та очолюваною зловмисником фірмою укладеного договір підряду на аварійно-відновлювальні роботи по вул.Городоцькій у Львові.



Проте, з’ясувалось, що будівельні роботи здійснені із порушенням вимог проектно-кошторисної документації.



Скориставшись службовим становищем, обвинувачений привласнив з місцевого бюджету понад 144 тис грн, чим заподіяв матеріальних збитків львівській громаді.



Тепер за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.







Прес-служба прокуратури Львівської області