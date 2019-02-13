Дві нелегальні АЗС виявлено на Львівщині – у Городоцькому та Дрогобицькому районах Суспільство | 11-02-2019, 13:32 0 81

У лютому 2019 року чергові нелегальні АЗС виявлено податковими міліціонерами Львівщини у с. Керниця Городоцького району та у м. Стебник Дрогобицького району.

Описано та вилучено обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 350 тис.грн. та дизельне паливо в кількості орієнтовно 38 тонн вартістю близько 1,1 млн.гривень.

Стосовно порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до районних судів Львівської області для розгляду та прийняття рішення.

Всього з початку року податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС.

