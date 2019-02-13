Терміни подання звітності платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за 2018 рік Суспільство | 11-02-2019, 13:33 0 87

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп - відповідно до п.296.2 ст.296 Податкового кодексу подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 Податкового кодексу.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 Податкового кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої та третьої групи.

Граничний термін податкової декларації платника єдиного податку першої та другої груп – фізичної особи - підприємця за 2018 рік – 01.03.2019р.

Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку третьої групи згідно з п.296.3 ст.296 Податкового кодексу України подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу).

Граничний термін податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – фізичної особи – підприємця за 2018 рік – 11.02.2019р.

Крім цього, згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 із змінами і доповненнями, фізичні особи - підприємці, в тому числі платники єдиного податку, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Граничний термін подання Звіту платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп за 2018 рік – 11.02.2019р.

