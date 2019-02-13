Податкова знижка щодо компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти Суспільство | 11-02-2019, 13:34 0 116

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 3 липня 2018 року №2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі - Закон №2477) внесені зміни, зокрема, до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Кодексу, згідно із якими платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).

До витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом №2477-VIII, тобто після 28 липня 2018 року та підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулює Закон України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту» (далі - Закон №2145-VIII) та спеціальні закони України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

Відповідно до ст.22 Закону №2145-VIII юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність.

Права та обов'язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. Фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, освітня діяльність якого перестає бути основним видом його діяльності, втрачає права і обов'язки, у тому числі права на пільги, передбачені законодавством для закладу освіти.

Освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства (ст.43 Закону №2145-VIII).

Заклад дошкільної освіти відповідно до Закону України від 11 липня 2001 року №2628-ІП «Про дошкільну, освіту» - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

Отже, платник має право включити до податкової знижки здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення за умови, що основним видом діяльності закладу є освітня діяльність.

Слід зазначити, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх отримувача, вартість таких послуг і строк надання, а оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами. При виникненні спірних ситуацій додатковим документом, який підтверджує право на податкову знижку на суму витрат на користь закладів дошкільної освіти може бути копія ліцензії суб'єкта надання освітньої послуги.

Законом України від 22 червня 2000 року №1841-III «Про позашкільну освіту» (далі – Закон №1841-III) визначено, що позашкільна освіта це сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб'єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти.

Відповідно до ст.16 Закону №1841-III освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).

Навчально-виховний процес у позашкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Отже, послуги позашкільної освіти повинні надаватись згідно із затвердженими програмами позашкільної освіти, мати визначену вартість та повинні бути спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

Для отримання податкової знижки з закладом освіти має бути укладений договір про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, де зазначено хто надає послуги, їх отримувача, вартість таких послуг, строк надання, а оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами.

Податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають право скористатися податковою знижкою щодо оренди житла.

Так, Законом України від 06 вересня 2018 року №2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (далі - Закон №2530-VIII), який набрав чинності 04 жовтня 2018 року, внесено зміни до переліку витрат, які включаються до податкової знижки. А саме, п.166.3 ст.166 Податкового кодексу (далі – Кодекс) доповнено п.п.166.3.9, згідно з яким до податкової знижки дозволено включати суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Відповідно до ст.4 Закону України від 20 жовтня 2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому, такі особи зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, зокрема щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа та адреси фактичного місця проживання/перебування відповідно інформації, зазначеної в довідці, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою №5ДР.

Таким чином, платник податків - внутрішньо переміщена особа подає декларацію до контролюючого органу, до якого подано зазначені вище документи та в якому перебуває на обліку (п.49.1 ст.49 Кодексу).

Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються ст.166 Кодексу, згідно з п.166.1 якої підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).

У свою чергу, згідно з ст.810 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла передає або зобов'язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла (п.1 ст.820 ЦКУ).

У ст.811 ЦКУ визначено, що договір найму житла укладається у письмовій формі.

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду.

Зважаючи на те, що внесеними Законом №2530-VIII змінами до Кодексу визначено умови для отримання податкової знижки, тому платник має подати заяву в довільній формі, в якій зазначається, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

З метою перевірки зазначеної інформації у заяві мають міститись відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)).

Таким чином, для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку - внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

При цьому, оскільки згідно з ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, то до витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом №2530-УШ, тобто після 04 жовтня 2018 року.

