Договір про спільну діяльність без створення юрособи: реєстрація платником акцизного податку Суспільство | 11-02-2019, 13:35 0 87

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що перелік платників акцизного податку визначено п.212.1 ст.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема згідно з підпунктами 212.1.1 та 212.1.15 п.212.1 ст.212 ПКУ платником акцизного податку є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, та особа, яка реалізує пальне.

Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального визначено розділом ІІ Порядку електронного адміністрування реалізації пального (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2016 року №113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» із змінами.

Відповідно до п.5 Порядку ДФС веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального. Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення реєстру платників здійснюється засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.

До реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, зокрема щодо договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, включаються такі ідентифікаційні дані:

- назва договору;

- найменування уповноваженої особи;

- податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з п.63.6 ст.63 та п.64.6 ст.64 ПКУ.

Реєстрація платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 №218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» із змінами.

Отже, подання заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального за формою №1-АКП здійснюється юридичною особою, що є уповноваженою особою договору про спільну діяльність. Водночас, облік операцій з реалізації пального здійснюється за номером договору взятого на облік згідно з п.63.6 ст.63 та п.64.6 ст.64 ПКУ.



