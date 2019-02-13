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Українець занизив вартість «MERCEDES-BENZ» на суму понад 2000 Євро

Суспільство | 11-02-2019, 13:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

На митному посту «Ужгород» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне ввезення в Україну транспорт засобу. Українець обрав для проходження митного контролю «червоний коридор». На пункт пропуску громадянин заїхав легковим автомобілем «MERCEDES-BENZ V-CLASS» із транзитним номером. Прямував із Німеччини в Україну в приватних справах.
Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщувався автомобіль, 2014 року випуску, загальною вартістю 22 740 Євро.
В ході проведення митного контролю виникли сумніви щодо вартості переміщуваного транспортного засобу. За результатами проведення аналітично-пошукових заходів та звірки з митними органами Словаччини встановлено, що вартість автомобіля становить 24800 Євро, а його продавцем є інша особа, ніж та, що вказана в поданих до митного контролю документах.
Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України легкового автомобіля «MERCEDES-BENZ V-CLASS», з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України, як підстави для його переміщення документу, що містить неправдиві дані щодо продавця та вартості автомобіля.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, автомобіль вилучено.
ДФС у Закарпатській області
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