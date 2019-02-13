Попереджувальна Акція «Увага! Небезпечний ЛІД!» Суспільство | 11-02-2019, 15:16 0 97



8 лютого 2019 року у столичному Гідропарку на озері «Берізка» рятувальні служби і громадськість провели Попереджувальну Акцію "Увага! Небезпечний ЛІД!"



«Хобі, яке може коштувати життя». Саме так рятувальники Головного управління ДСНС в місті Київ охрестили рятувальники зимову рибалку. Від початку року на українських водоймах загинуло 29 людей. І це дані рятувальників фактично за один - перший - місяць 2019 року. Серед жертв - як дорослі, так і діти. А нестабільна температура останніх днів зробила лід небезпечним навіть там, де він здається надійним. Тому було прийнято рішення про проведення Акції, щоб нагадати Правила безпечної поведінки на льоду і способи порятунку, якщо виникне екстремальна ситуація.



- Риболовля гірше грипу. Їй хворі мільйони наших співгромадян - говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Рибною ловлею захоплюються цілий рік. І зима не виняток. Любителів зимової підлідної риболовлі жартома називають «пінгвінами». Але, крім того, що рибалок і цих милих істот оточують крижані тороси і вони є ловцями риби, їх більше нічого не пов'язує Пінгвіни у воді спритні, швидкі, майстерні мисливці. Що не скажеш про рибалок, що провалилися під лід. Ватяні штани і кожух, намокаючи, стають не підйомними гирями, тягнучи риболова на дно ... Сьогодні 21 століття і тому на зимову риболовлю необхідно одягати сучасні, легкі, непромокальні комбінезони. Благо їх вибір в будь-якому рибальському магазині широкий. Перший лід та останні його дні деякі рибалки чекають, як «свято». Дійсно в цей період риба більш активна. Але не слід забувати при цьому Правила безпеки поведінки на льоду. Адже саме незміцнілий лід, самовпевненість і зневага до власної безпеки стають часом причиною трагедії.



Головне управління ДСНС України в м.Київ, аварійно-рятувальна водолазна служба "Київська служба порятунку", Асоціація рибалок України, Центр соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату ЕЛЕОС-Україна, ГО «Стоп корупції», Сімейний Центр «Білі Камені» провели на льоду озера Попереджувальну Акцію "Увага! Небезпечний ЛІД!", на яку запросили не тільки дорослих, а й дітей з малозабезпечених багатодітних сімей, дітей воїнів-ветеранів, переселенців і тих, чиї батьки загинули в зоні АТО, які знаходяться під опікою Святійшого Філарета.



За словами куратора «Стоп корупції» Богдана Хмельницького, в шкільних класах можна скільки завгодно говорити про те, що незнання елементарних правил безпеки може призвести до біди, але наочні приклади на водоймі в сто разів ефективніше.



- Такі заходи потрібні в першу чергу тим, хто не уявляє своє життя без рибалки, а також дітям, які не знайомі з Правилами поведінки на зимових водоймах - сказав Богдан Хмельницький. - Ніяке хобі не коштує людського життя. Ми намагаємося вберегти людей від необдуманих вчинків або хоча б навчити, як врятувати себе і товариша в надзвичайній ситуації. Звичайно ж, самостійно рятувальникам з усіма екстреними випадками впоратися дуже складно, тому це ще одна чудова нагода відпрацювати прийоми порятунку громадян, що потрапили в небезпеку на воді спільно з громадськими організаціями, а також провести урок для дітей.



Для рибної ловлі зараз благодатна пора. Ні холод, ні вітер - не лякають завзятих рибалок. А в сонячні дні лід київських заток «чорний» від кількості рибалок на ньому.



- Досвідчені рибалки піклуються про свою безпеку, і мають при собі спорядження, за допомогою якого в разі біди вони зможуть врятуватися самі або допомогти товаришеві, який потрапив у біду - сказав Олександр Чистяков - Вода - це стихія! І до неї потрібно ставитися шанобливо.



За відомостями рятувальників, хоч рік тільки почався, але вже встиг забрати з собою не одне людське життя на тонкому льоду зимових водойм.

Водолази повідомили, що люди гинуть на воді практично кожен день. Дуже боляче коли гинуть діти, а в цьому році вже 4 юних життів забрали зимові водойми. При цьому тільки на столичній акваторії врятовані 89 людини, в тому числі 17 дітей.



- Такі заходи є дійсно важливими, в першу чергу для громадян, які не уявляють своє життя без риболовлі. Це захоплення може змусити людину забути про власну безпеку. Рибалки - екстремали, самі того не помічаючи, піддаються ризику. Такі навчання необхідні, аби нагадати кожному, що ніяке хобі не варте людського життя. Ми намагаємось уберегти наших мешканців від необдуманих вчинків, або хоча б навчити, як врятувати себе і товариша в надзвичайній ситуації. Звісно ж самотужки рятувальники столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій з усіма випадками не впораються, тому це ще одна чудова можливість відпрацювати взаємодію воді. Маємо змогу поділитися досвідом і вміннями, та сподіваємось, що вони пригодяться лише на тренуваннях, – зазначив очільник столичного главку ДСНС Андрій Ватолін.



- Зимова рибна ловля – це хобі. І воно не повинно перетворюватися в екстремальну ситуацію. Нехтування правилами безпеки під час перебування на льоду може стати причиною трагічних наслідків. Крім того, при підвищенні температурних показників лід може стати занадто тонким, через що підвищується рівень небезпеки знаходження на ньому - сказав начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій в КМДА Роман Ткачук - Для запобігання нещасних випадків на льоду, рятувальники та представники громадських організацій регулярно проводять активну інформаційно-роз'яснювальну роботу. Фахівці Служби порятунку відвідують місця, де зазвичай збирається велика кількість людей, і нагадують їм Правила поведінки на льоду.



Профілактичні заходи дуже важливі, бо статистика, на жаль, не втішна і каже, що щорічно водна стихія забирає близько 200 людських життів по всій країні. І щоб цього не відбувалося надалі, потрібно бити «в усі дзвони», пробуючи достукатися до всіх, хто нехтує правилами безпечної поведінки на зимових, замерзлих водоймах.



- Цей захід, інструктаж, навчання з рибалками, роздача їм Пам'яток допоможе багатьом уникнути екстремальних ситуацій на зимових водоймах в майбутньому. Коли гине доросла людина - це трагедія. Але коли це сталося з дитиною, то біль втрати в сто крат сильніше. Тому сьогодні ми запросили на цю Акцію дітей. Постараємося в доступній, показової формі розповісти їм, як потрібно поводитися на льоду водойм, - каже представник громадської організації «Стоп корупції» Ігор Бондарчук.



Під час акції представник Асоціації рибалок України рибалка-спортсмен Володимир Ващенко розповів про складний зимовому періоді для риби. Пояснив, де дозволена, а де ні аматорська риболовля на столичній акваторії. Нагадав про добову норму вилову та дозволені Правилами розміри риби. Закликав до гуманного, цивілізованого відношенню до водойм, водних живих ресурсів і до природи рідного краю.



У вирубаної спеціально для цього ополонці рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальної водолазної служби "Київська служба порятунку" показали наочно, як необхідно рятувати людину що провалився під лід. Спочатку пояснили, як потрібно діяти за допомогою підручних засобів: палиці і мотузки. А потім продемонстрували професійне обладнання для цих цілей.



Служба екстреної медицини продемонструвала прийоми та дії з надання Першої медичної допомоги людині, що побувала в крижаній воді.



Командир Комунальної аварійно-рятувальної служби Дмитро Піхало звернувся до рибалок - Не захоплюйтеся на водоймах спиртним. Намагайтеся не виходити на лід на самоті. Пам'ятайте, що в крижаній воді людина може бути лише не більше десяти хвилин. Ознайомтеся з Правилами поведінки на льоду. Будьте уважні до себе і до сусіда! Якщо стали свідком екстремального випадку відразу ж телефонуйте в служби порятунку.



Місяць тому на Київському водосховищі три рибалки на снігоході далеко від берега провалилися під лід. На жаль, двох не вдалося врятувати. Через товстий шар снігу на водоймі не помітні промоїни. Рятувальники звертають увагу на те, що, незважаючи на нічні морози, лід в місці пролому був всього 4 см.

31 січня в районі столичного Гідропарку чоловік провалився під лід. Він у крижаній воді пробув багато часу, намагаючись самостійно вибратися, але безуспішно. Інші рибалки відразу викликали допомогу. Першими на місце приїхали патрульні, які спробували дістати потопаючого, але також потрапили в холодну воду. Через кілька хвилин на місце прибули рятувальники з гумовим човном, за допомогою якого і витягли літнього рибалки з патрульними. Чоловіка з сильним обмороженням забрала швидка допомога.

3 січня в Києві, на озері Тельбін, на Березняках дитина з бабусею провалилися під лід. Їх врятували випадкові перехожі.

Нагадаємо, у Львові потонув десятирічний хлопчик, який провалився під лід озера на вулиці Райдужній. Трагедія сталася вдень у неділю, 28 січня.

У Миколаївській області дві подружки потонули в річці Південний Буг, намагаючись переплисти річку. З ними плив ще й хлопець, але він зміг вижити.

У Києві жінка потонула, провалившись під лід в Святошинському ставку. Інцидент стався 8 грудня.

Таких повідомлень, на жаль багато…



Хотілося б ще раз звернутися до рибалок з проханням дотримуватися Правил безпеки під час перебування на льоду і не ризикувати своїм здоров'ям і життям. Звернутися до громадян з проханням дотримуватись Правил безпеки під час перебування на льоду і не ризикувати своїм здоров'ям і життям. Нагадують, що безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 см (для масового катання - 25 см); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше 15 см. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду, стрибаючи на ньому або ударами ноги. Якщо від удару по льоду пішнею на ньому з'являється вода, то негайно йдіть з того місця. Також не слід йти на водойму поодинці і в нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов'язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете. Крім того, категорично забороняється вживати алкогольні напої до і під час перебування на льоду.



Друзі! Будьте обережні на зимовій водоймі! Додержуйтесь Правил безпеки поведінки на льоду! Людське життя безцінне, і не варто ризикувати їм заради улову в пару окунців! – Асоціація рибалок України.



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Асоціація рибалок України нагадує:



- На календарі лютий місяць, зима вступила у свою завершальну фазу. Останні дні зими дуже небезпечні для зайняття зимовою риболовлею. Холод відступає і поступається місцем теплій погоді. Лід тане, він стає вже не такий міцний, на ньому з'являються промоїни, а місцями і відкрита вода. У цей період риба особливо активна і тому завзяті рибалки прагнуть на цей небезпечний лід. У цей період потрібно бути особливо уважним на льоду - говорить глава Асоціація рибалок України Олександр Чистяков - Я не збираюся Вам розповідати всякого роду «страшилки», а тим більше відмовляти займатися своєю улюбленою справою - рибалкою. Ні! Хочу лише нагадати Вам про елементарні Правила безпеки поведінки на льоду, щоб ніщо не затьмарило зимової риболовлі, і Ви могли б уникнути усіляких непорозумінь на ній:



Нескладні Правила на льоду, які вбережуть Вас від неприємностей



Пересуватися на кризі треба по вже протоптаним стежкам або слідам на льоду. Якщо їх немає, маршрут свого руху необхідно продумати заздалегідь ще на березі.



- Якщо товщина льоду менше 5-7 сантиметрів, то виходити на нього небезпечно. Надійний лід має синій або зеленуватий відтінок.



- Заходити на лід і виходити з нього безпечніше в місцях, де мілина, бажано, щоб ці місця не були укриті снігом, що може приховувати різні тріщини і розломи. Пересуватися по льоду краще протоптаними стежками.



- На самоті по тонкому льоду рибалити ризиковано. Але якщо вийшли на лід компанією - розосередьтеся, та не збирайтеся в одному місці. Якщо йдете по льоду групою - то йдіть поодинці з інтервалом мінімум в 5 метрів. При виході на лід обов'язково захопіть з собою мотузку довжиною близько 10-15 метрів.



- Обходьте місця зі швидкою течією. Місця, де в річку впадають струмки, де скидають відпрацьовану теплу воду. Не наближайтеся до тріщин, проталин, вмерзлих в лід гілок, водоростям, осоки ...



- Якщо Ви використовуєте на рибалці намети, то тільки призначені для зимової риболовлі, вони своєю конструкцією відрізняються від звичайних «літніх». У зимових наметах краще вихід, більше простору для огляду.



- Верхній зимовий одяг, бажано, щоб був на блискавці, а рюкзак і ящик з снастями одягайте тільки на одне плече, щоб у разі необхідності від них можливо було б швидко звільнитися.



- У підозрілих місцях перевіряйте товщину льоду пішнею. Але бийте їй не у себе під ногами, а трохи убік. Якщо лід пробивається з одного удару, то негайно повертайтеся назад.



- Лід проламується миттєво зазвичай при «останньому» льоду. Перед проломом першого льоду відбувається деяке просідання і характерне потріскування. Якщо Ви помітили або почули подібні ознаки, то негайно залишити цю небезпечну ділянку. Повертатися краще по своїх

же кроках.



Особливу увагу приділяйте місцям потенційної небезпеки:



- лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або підприємства);

- тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід;

- обминайте ділянки, вкриті товстим шаром снігу - під снігом лід завжди тонший;

- тонкий лід і там, де б'ють джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку;

- особливо обережно спускайтеся з берега; лід може нещільно з'єднуватися із берегом, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.



Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини - негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи підошви взуття від льоду.



Зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання Правил поводження на льоду:



- не пробивайте поруч багато лунок;

- не збирайтеся великими групами на одному місці;

- не пробивайте лунки на переправах;

- не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було;

- завжди тримайте напохваті міцну мотузку довжиною 12-15 метрів;

- тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.



Не виходьте на лід в темну пору доби.



Не залишайтесь наодинці на кризі (особливо небезпечний "перший" та "останній лід"). Подбайте, щоб з Вами завжди був товариш, готовий допомогти у випадку провалювання під лід.



Не носіть на плечах сумки, рюкзаки (особливо на двох лямках) під час пересування по кризі - речі слід переносити в руках, щоб у випадку провалювання під лід можна було швидко звільнитися від них.



Подбайте щоб Ви мали при собі напохваті "рятувалки": загострені штирі із зручним захватом, з якими Ви зможете у разі потреби витягти себе з ополонки (без них руки будуть ковзати по кризі і Вам буде важко зачепитися за слизький лід).



Якщо провалилися на кризі



Широко розкиньте руки щоб опертися на краї льодового пролому та щоб не зануритися з головою. Дійте рішуче та не лякайтеся - тисячі людей провалювалися і змогли врятуватися.



Намагайтеся не обламувати краї ополонки, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми (або перевернувшись - спиною) і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосуватися і діяти так, щоб тіло займало якнайбільшу площу опори на кризі.



Вибравшись із льодового пролому, відкотіться від ополонки, а потім повзіть в той бік, звідки Ви прийшли і де міцність льоду перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод спонукатимуть Вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а вже там - не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплому приміщенні, де розітріться, переодягніться в сухий одяг та випийте гарячого чаю.



Якщо у Вашій присутності на льоду провалилася людина, негайно сповістіть їй, що йдете на допомогу (цим Ви трохи заспокоїте її). Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і вже на них підповзайте до ополонки. Наближайтесь до пролому тільки підповзаючи та широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опинитесь і Ви. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати зв'язані разом ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метра до пролому.



Надання допомоги людині, яка провалилася під лід!



При наданні допомоги людині, які провалилася під лід, не можна рухатися до неї на повний зріст, тому що існує небезпека самому потрапити в біду. До потерпілого потрібно наближатися лежачи, розкинувши руки й ноги.



Для надання допомоги можна використовувати підручні дошки, драбину, жердини та ін. Лежачи на одному з таких предметів, закріплених з одного боку мотузкою за щось на березі чи за край криги, рятувальник повільно просувається до потерпілого на відстань, яка дозволяє йому подати мотузку, пояс чи багор. Потім, особа яка надає допомогу, відповзає назад і поступово витягує на лід потерпілого.



При наданні допомоги в місцях, де є промоїни чи битий лід, використовуються спеціальні засоби – рятувальні шлюпки на полозках, на яких наближаються до потерпілого за допомогою кішки та багра.



Якщо для надання допомоги немає нічого, тоді 2-3 особи лягають на лід ланцюжком, наближаються до потерпілого, тримаючи один одного за ноги, а перший з них подає потерпілому ремінь, одяг тощо.



До медична допомога людині, яка провалилася під лід і врятована, повинна бути направлена на запобігання подальшого переохолодження.



Прес служби

Асоціації рибалок України

та ГО «Стоп Корупції»



