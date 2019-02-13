У Польщі тимчасово відновлено внутрішній прикордонний контроль Суспільство | 11-02-2019, 15:23 0 89

Можливе збільшення часу на перетин кордону.

У зв’язку з проведенням зустрічі міністрів, що відбудеться у Варшаві, щодо миру та безпеки на Близькому Сході, з 10 по 16 лютого тимчасово відновлюється прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Згідно з повідомленням, кордон з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна перетинати лише у визначених місцях. У цей час мандрівники повинні пам'ятати про наявність паспорта або посвідчення особи. Усі відвідувачі Польщі в цей час повинні бути готові показати для перевірки документи і транспортний засіб, яким вони подорожують. Громадяни третіх країн повинні виконувати умови в'їзду, встановлені законодавством, і мати паспорт та візу, якщо це необхідно. Перетин кордону в невизначеному районі є злочином, за який може бути накладено штраф у розмірі 500 злотих.

Внутрішній прикордонний контроль тимчасово відновлювали під час Євро –2012, кліматичного саміту в листопаді 2013 року, Всесвітнього дня молоді та саміту НАТО у 2016 році, а також на рубежі листопада та грудня 2018 року через кліматичний саміт у Польщі.

Тож просимо громадян врахувати цю інформацію, завчасно планувати перетин кордону, оскільки такі заходи можуть вплинути на збільшення часу для його перетину.

