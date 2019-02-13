Закарпатська митниця ДФС – в ТОП-5 митниць де найбільше розмитнено «євроблях» Суспільство | 11-02-2019, 16:03 0 76

Громадяни продовжують активно оформлювати транспортні засоби з іноземною реєстрацією на Закарпатській митниці ДФС. Станом на ранок 11 лютого 2019 року кількість оформлених митницею легкових автомобілів фізичних осіб склала 10 452. В результаті митного оформлення цих автівок до бюджету сплачено понад 654,2 млн гривень. Середня митна вартість таких авто склала 3600 дол. США.

Серед розмитнених авто – 7 875 за деклараціями громадян, так званих «пересічників», які раніше користувались в Україні транспортними засобами з іноземною реєстрацією. Водночас за ці автомобілі вони сплатили понад 28,3 млн грн добровільного внеску. Середня вартість таких авто склала 2100 дол. США.

Варто зазначити, що найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у м. Київ, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Наразі це передбачено чинним законодавством.

ДФС у Закарпатській області

