Податкова знижка за користування іпотечним житловим кредитом – що потрібно знати Суспільство | 11-02-2019, 16:48 0 81

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з п.п.166.3.1 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст.175 ПКУ.

Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (п.175.1 ст.175 ПКУ).

Зокрема, п.175.2 ст.175 ПКУ визначено, що у разі якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до п.175.3 цієї статті.

Рентна плата за спеціальне використання води не справляється з вторинних водокористувачів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що рік тому - з 1 січня минулого року - до Податкового кодексу України (п.255.1 ст.255) внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, а саме: обов'язок платника з Рентної плати покладено на суб'єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Ключовою ознакою первинних водокористувачів є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (част.3 ст.42 Водного кодексу України).

Таким чином вже з 01.01.2018 вторинні водокористувачів не є платниками рентної плати за спеціальне використання води. Вторинні водокористувачі, які отримують воду згідно договору на поставку води, та були платниками рентної плати за спеціальне використання води, востаннє визначали податкові зобов'язання за IV квартал 2017 року.

Тобто, юридична або фізична особа, які отримують воду від водоканалу, не повинні подавати звітність та сплачувати зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води, тим більше немає необхідності подавати листи ( заяви ) про відсутність об’єкту оподаткування з рентної плати за спеціальне використання води у 2019 році.

