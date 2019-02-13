До уваги суб’єктів декларування! Суспільство | 11-02-2019, 16:49 0 84

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2019 року розпочався черговий етап подання суб'єктами декларування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр) щорічних електронних декларацій за 2018 рік.

З метою підвищення обізнаності про права та обов'язки суб'єктів декларування реалізовано комплекс заходів у цьому напрямі.

Так, Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 №3 затверджено розлогі роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII „Про запобігання корупції” із змінами стосовно заходів фінансового контролю, яке доступне за посиланням: https:goo.gl/RKGeij.

Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні, відповіді на поширені запитання при роботі з Реєстром та рекомендації щодо роботи з Реєстром, пам'ятка декларанту, а також відео-роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій доступні за посиланням: goo.gl/75zAWU.

Крім того, 21.01.2019 розпочинається онлайн-курс „Декларуй доброчесно!” (реєстрація на онлайн-курс доступна за посиланням goo.gl/423CoV), який покликаний допомогти кожному правильно заповнити електронну декларацію.

Онлайн - курс буде доступний постійно протягом чергового етапу декларування.

Пам'ятайте, черговий етап з декларування обмежений у часі та триватиме до 1 квітня 2019 року.

Вчасно подана декларація із достовірно задекларованими відомостями - це Ваш авторитет і Ваш спокій.

Що треба знати фізичним особам-підприємцям, які подають звіт щодо сум нарахованого ЄВ самі за себе

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок №435), фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою №Д5 згідно з додатком 5 до Порядку №435 із зазначенням типу форми „початкова”.

Пунктом 3 розд. ІІІ Порядку №435 визначено, що фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України від 09 липня 2003 року №1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон №1058), та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Звіт зазначеними особами не подається.

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе відповідно до пп.10, 11 розд. IV Порядку №435 один раз на рік у терміни, визначені п.2 розд. ІІІ Порядку №435. Звітним періодом є календарний рік.

