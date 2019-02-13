Коли не подається річна декларація про майновий стан і доходи Суспільство | 11-02-2019, 16:50 0 94

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Кодексу.

Податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст.179 ПКУ) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 Кодексу.

Коли подавати звіти та сплачувати єдиний внесок у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні та юридичні особи, незалежно від системи оподаткування, зобов’язані подавати звітність з єдиного внеску у визначені законодавством терміни.

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів ДФС звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (календарний рік).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у частині подання звіту за таких осіб зобов'язані формувати та подавати до органів ДФС звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (календарний місяць).

Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 1 травня року за результатами фінансового року.

Варто зазначити, звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.

Водночас платники єдиного внеску, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Фізичні особи - підприємці, в тому числі «єдинники», особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Платники єдиного внеску несуть фінансову та адміністративну відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску.

Наголошуємо, що звіти по єдиному внеску повинні подаватися за формами, які передбачені наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року №511.

