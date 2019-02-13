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Електронний сервіс допоможе громадянам в заповненні декларацій про доходи

Суспільство | 11-02-2019, 17:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01 січня 2019 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі - декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки.
З метою підвищення рівня добровільності декларування доходів громадян, та якості обслуговування платників податків ДФС запроваджено новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті» в частині часткового заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), та відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна.
Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надасть можливість платникам податків:
- скоротити час і витрати на подання звітності;
- мінімізувати помилки при заповненні декларації;
- надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі.
Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема: АЦСК ІДД ДФС; АЦСК AT КБ „ПРИВАТБАНК”; АЦСК ПАТ „УкрСиббанк”; АЦСК AT „Ощадбанк”; АЦСК „MASTERKEY” TOB „АРТ-МАСТЕР” ; АЦСК TOB „КС”; АЦСК ДП „УСС”; АЦСК „TOB „Алтерсайн”; АЦСК ДП „Український інститут інтелектуальної власності” тощо.
Для початку використання нового сервісу необхідно спочатку здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, який знаходиться у розділі „Заяви. Запити для отримання інформації” форма отримання запиту F 1301802.
Після отримання відповіді від ДФС, про що можливо дізнатися скориставшись розділом «вхідні/вихідні документи», слід використати режим „Декларація про майновий стан і доходи”. Звертаю увагу, що отримання відомостей з Державного реєстру потребує деякий час (від 10 до 20 хвилин) і автоматичне часткове заповнення декларації здійснюється лише після отримання відповіді з Державного реєстру.
Для завантаження даних з Державного реєстру та наявних відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна до декларації слід застосувати режим „Заповнити на основі даних ДФС”.
При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів. Також, дані щодо отриманих доходів за 2018 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто останній день обробки звітності - 11.02.2019.
Разом з тим, відповідно до ст.47 Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть, зокрема, фізичні особи - платники податків.
Сервіс надає можливість змінити будь-яке значення визначене у декларації. Для визначення податкових зобов'язань слід застосувати режим „перерахунок”. Після перевірки алгоритму заповнення декларації шляхом застосування режиму «перевірити», платник податків повинен зберегти декларацію (режим «зберегти»), підписати (режим «підписати») та надіслати до контролюючого органу.
Також зазначений сервіс надає можливість направити податкову декларацію до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Для цього платнику податків слід використати режим „Документ довільної форми”.
Розпочалася кампанія декларування доходів громадян
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що громадяни, котрі у 2018 році отримали доходи, з яких не було сплачено податок на доходи фізичних осіб, зобов’язані заповнити річну податкову декларацію і до 1 травня 2019 року подати до податкової інспекції за місцем обліку.
Звертаю увагу, що до доходів, які згідно законодавчих вимог підлягають обов’язковому декларуванню, належать:
- доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів));
- окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті;
- інвестиційні доходи отримані від операцій з інвестиційними активами;
- іноземні доходи;
- доходи отримані від продажу або обміну об'єктів рухомого та нерухомого майна;
- отримані платником податку у спадщину чи у дарунок кошти, майно, майнові чи немайнові права;
- доходи отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) ;
-доходи отримані у вигляді виграшів та призів;
- доходи отримані від продажу власної сільгоспродукції фізичними особами.
Для подання податкової декларації слід звернутися до Центру обслуговування платників. Саме тут фахівці ДФС нададуть громадянам необхідні консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи.
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