Аптеки й РРО. Зміни 2019 року Суспільство | 11-02-2019, 17:13 0 88

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” (далі – Закон №2628).

Так, Законом №2628 абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доповнено словами „а також лікарських засобів та виробів медичного призначення”.

Також, Законом №2628 внесені відповідні зміни до Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон №265).

Так, статтю 2 Закону №265 після абзацу двадцять дев’ятого доповнено новим абзацом такого змісту:

„вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь – який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів”.

Також, у статті 9 пункти 1, 6, 8 і 9 після слів «гарантійного ремонту» доповнено словами „а також лікарських засобів та виробів медичного призначення”, а пункт 10 після слів „гарантійного ремонту” доповнено словами „лікарських засобів, виробів медичного призначення”.

За результатом внесення вказаних змін пільги, передбачені статтею 9 Закону №265 щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок, не розповсюджуються на осіб, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Закон №2628 та зміни у Законі №265 починають діяти з 01.01.2019 року.

2019 рік. Податкова соціальна пільга

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до пп.169.1.1 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Законом України від 23.11 2018 №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” на 1 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум для працездатної особи на рівні 1921 грн.

Тобто, у 2019 році базовий розмір податкової соціальної пільги (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Відповідно до абз.1 пп.169.4.1 Податкового кодекс у України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певної суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2019 році ця сума становитиме: 2690 грн.

Фізособи-єдинники з 2019 року при торгівлі ліками мають застосовувати рро

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2019 року фізичні особи підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій незалежно від обсягу доходу.Відповідні зміни передбачені Законом України №2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, який набере чинності 1 січня 2019 року.

Так, абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України, який зобов'язує використовувати реєстратори розрахункових операцій єдинників, які здійснюють реалізацію технічно складаних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, доповнено словами „а також лікарських засобів та виробів медичного призначення”.

Крім того, відповідні зміни внесено до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. При цьому зазначено, що вироби медичного призначення (медичні вироби) - це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

Податок на прибуток: новації 2019 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України, від 23.11.2018, №2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, внесені зміни стосовно адміністрування податку на прибуток, а саме: платники податку на прибуток, які бажають у 2019 році застосовувати нульову ставку оподаткування згідно з п.44 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, повинні забезпечити розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітну плату (дохід) кожному працівникові, який перебуває із таким платником податку в трудових відносинах, у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (у 2019 році - 4173 грн. х 2 = 8346 грн.).

Посилена відповідальність платників щодо порушень у сфері контрольованих операцій та трансфертного ціноутворення.

Зокрема, відповідно до статті 120 Податкового кодексу України за неподання, несвоєчасне подання Звіту про контрольовані операції передбачений штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1921 грн. х 300 = 576300 грн.); 1% - від суми контрольованих операцій, не задекларованих у поданому Звіті (але не більше 576300 грн.); 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не подали належної документації, але не більше 384200 грн. (1921грн.х 200) за всі контрольовані операції, здійснені у звітному році. Більш детально читайте за посиланням http://10.80.31.31/nk/.

ПДФО: зміни 2019

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України, від 23.11.2018 №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” з 1 січня 2019 року підвищено соціальні стандарти. Так, для розрахунку податку на доходи фізичних осіб використовуються наступні соціальні стандарти:

- прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 грн.;

- мінімальна заробітна плата у розрахунку на місяць - 4173 грн. Розглянемо більш детально.

Путівки для працівників

Підпунктом 165.1.35 ст.165 ПКУ звільняється від оподаткування вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, зокрема, на реабілітацію інвалідів на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надає роботодавець – платник податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої), з врахуванням обмежень:

- путівка надається раз на календарний рік;

- вартість путівки (розмір знижки) не може перевищувати 5 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня податкового (звітного) року.

Тобто у 2019 р. звільняються від оподаткування путівки (суму знижки) у межах 20865 грн.

Сума неоподатковуваної матеріальної допомоги

Сума нецільової благодійної допомоги, яка виплачується без оподаткування, зросла разом із розміром прожиткового мінімуму та складає 2690 грн. (пп.170.7.3 ПКУ).

Допомога переселенцям на відновлення майна

Від оподаткування звільняється частина благодійної допомоги, одержаної від волонтерів учасниками АТО та членами їхніх сімей, учасниками Революції Гідності, мешканцями і переселенцями із зони АТО та переселенцями з окупованого Криму на відновлення втраченого майна та інші потреби, визначені постановою КМУ від 26.11.2014 №653 „Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб”.

Відповідно до пп.165.1.54 ПКУ у 2019 році не оподатковується річна сума благодійної допомоги в межах 500 мінімальних заробітних плат, встановлю них на 1 січня звітного податкового року, - 2086500,00 грн. (пп. „б” пп.170.7.8 ПКУ).

Доходи від продажу свійської худоби

Звільнено доходи від продажу фізичною особою власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД сукупно в розмірі 50 мінімальних заробітних плат на рік - 208650 грн. (пп. 165.1.24 ПКУ).

Внески на недержавне пенсійне забезпечення працівників

Не утримується податок на доходи та військовий збір, якщо сума внесків не перевищує одночасно:

- 15% зарплати, нарахованої працівнику за відповідний місяць;

- 10432,50 грн. (4173 грн. х 2,5) у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Суму перевищення визнають додатковим благом з відповідним оподаткуванням.

Оподаткування пенсій

Суми пенсій (включаючи їх індексацію, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законодавством, у 2019 році звільняється від оподаткування, якщо їх розмір не перевищує 14970 грн. (1497 грн. х 10). У випадку перевищення, оподаткуванню підлягає саме сума перевищення, з якої утримується 18% податку на доходи та 1,5% військового збору (пп.164.2.19 ПКУ). Винятком є пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється т.10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Підвищення соціальних стандартів та податки у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України, від 23.11.2018 № 2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” з 1 січня 2019 року підвищено соціальні стандарти.

Деякі з них використовуються для розрахунку податків і зборів, зокрема:

- мінімальна заробітна плата у розрахунку на місяць - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці - 4173 грн;

- прожитковий мінімум для працездатних осіб - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі – набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості - 1921 грн.

Податок на доходи фізичних осіб

Граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги - 2690,00 грн. (1921,00 х 1,4).

Сума податкової соціальної пільги:

- 100 % - для осіб, визначених в пп. 169.1.1 і пп. 169.1.2 ПКУ - 960,50 грн. (1921,00 х 50%);

- 150 % - для осіб, визначених в пп. 169.1.3 ПКУ - 1440,75 грн. (960,50 х 150%);

- 200 % - для осіб, визначених в пп. 169.1.4 ПКУ - 1921,00 грн. (960,50 х 200%).

ЄСВ

- максимальна величина бази нарахування ЄСВ - 15 розмірів мінімальної зарплати: 4173 грн. х 15 = 62 595 грн.;

- мінімальний розмір ЄСВ: 918,06 грн. (4173,00 х 22 %) .

ЄСВ для підприємців, самозайнятих осіб і членів фермерських господарств у 2019 році:

- мінімальна сума ЄСВ на місяць - 918,06 грн. (4173,00 х 22 %);

- максимальна сума ЄСВ на місяць - 13770,90 грн. (62595,00 х 22 %).

Ставки єдиного податку:

- для 1 групи - 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року - 192,10 грн.;

- для 2 групи - 20 % мінімальної заробітної плати для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року - 834,60 грн.

Підвищення соціальних стандартів та податки у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України, від 23.11.2018 №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” передбачене поетапне підвищення соціальних стандартів упродовж 2019 року.

Для різних категорій населення прожитковий мінімум визначається в наступних розмірах:

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 грн., з 1 липня - 1699 грн., з 1 грудня - 1779 грн.;

- для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 грн., з 1 липня - 2118 грн., з 1 грудня - 2218 грн.;

- для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 грн., з 1 липня - 2007 грн., з 1 грудня - 2102 грн.;

- для осіб, які втратили працездатність : з 1 січня 2019 року - 1497 грн., з 1 липня - 1564 грн., з 1 грудня - 1638 грн.

Також визначений наступний розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року - 1853 грн., з 1 липня - 1936 грн., з 1 грудня - 2027 грн.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року становить: у розрахунку на місяць - 4173 грн.;

у почасовому розмірі – 25,13 грн.

Деклараційна кампанія - 2019: коли декларація про майновий стан і доходи буде зайвою

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2019 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою відповідно до п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст.179 ПКУ) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 ПКУ.

З 2019 року розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що 19 грудня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2018 №866, яким затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 (далі – Наказ №859). Зокрема, в абзаці другому п.п.1 п.5 розділу III Інструкції враховані зміни, внесені Законом України від 3 липня 2018 року №2477-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України” до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України, відповідно до яких розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, крім витрат, понесених на здобуття середньої професійної або вищої освіти, доповнено витратами на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної освіти.

Таким чином, з 2019 року платник податку на доходи фізичних осіб може скористатись правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2018 податкового року на суму фактично здійснених ним витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами. При цьому декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, до 31 грудня 2019 року (включно) за звітний 2018 податковий рік.

Фізичні особи – підприємці, які є пенсіонерами або особами з інвалідністю, звільняються від сплати єдиного внеску

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи – підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України від 09 липня 2003 року №1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Відповідно до норм Протоколу про обмін інформацією Пенсійний фонд України надає Державній фіскальній службі інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності, тому окремо повідомляти контролюючий орган про статус пенсіонера або особи з інвалідністю не потрібно.

Якщо фізична особа – підприємець є особою з інвалідністю та отримує соціальну допомогу від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Які суми не включаються до складу доходу фізичної особи-підприємця платника єдиного податку

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.292.11 ст.292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного п.п.1 п. 292.1 ст.292 ПКУ, не включаються:

- суми податку на додану вартість;

- суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

- суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

- суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

- суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

- суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;

- суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

