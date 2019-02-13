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Що потрібно знати власникам автомобілів на іноземній реєстрації

Суспільство | 11-02-2019, 17:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 184 184    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що до 22 лютого 2019 року при оформленні транспортних засобів, ввезених на митну територію України в митних режимах „транзит” та „тимчасове ввезення” громадяни мають право скористатись пільговою ставкою акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5. Зазначений коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Після 22 лютого 2019 року власники автомобілів платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.
Таким чином, для митного оформлення транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та був ввезений на митну територію України в режимі тимчасового ввезення або транзиту, і декларується в режим імпорту (вільний обіг) подаються такі основні документи:
- митна декларація, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»;
- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);
- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);
- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).
При цьому документами, що підтверджують вартість придбаного громадянином автомобіля, є:
- договір купівлі-продажу;
- інвойс;
- банківські або інші платіжні документи;
- експортна декларації;
- довідкова інформація щодо вартості аналогічних транспортних засобів у країні експорту.
У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а також ім’я та прізвище особи, якій продано автомобіль.
За наявності підстав вважати, що заявлено недостовірну вартість або у разі відсутності вищевказаних документів, митниця ДФС визначає вартість автомобіля самостійно.
Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків громадяни можуть за допомогою електронних сервісів ДФС
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що у рамках кампаній декларування доходів громадян та е-декларування зазначену інформацію можна отримати за допомогою електронного сервісу „Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису”.
Сервіс розроблено з використанням сучасних Web-технологій для забезпечення зручності платників. Перевагами його використання є значна економія часу та можливість отримувати необхідну інформацію у будь-який час.
Фізична особа – платник податків для отримання відомостей про суми своїх отриманих доходів та утриманих податків має можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу „Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС”.
Сформувати запити та отримати відповіді в електронному вигляді можна засобами „Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до Єдиного вікна подання електронної звітності”, яке розміщене на офіційному веб-сайті ДФС та є загальнодоступним для використання (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/), або оновленого електронного сервісу „Електронний кабінет платника” (cabinet.sfs.gov.ua).
Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).
Звертаю увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально). Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків надаються відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), які щоквартально подаються податковими агентами до територіальних органів ДФС та відповідно до поданих фізичними особами, фізичними особами – підприємцями або фізичними особами, як провадять незалежну професійну діяльність податкових декларацій.
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