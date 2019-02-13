У 2018 році на Львівщині відкрили 26 інклюзивно-ресурсних центрів Суспільство | 11-02-2019, 18:16 0 110

Торік в області відкрили 26 інклюзивно-ресурсних центрів та залучили до роботи 172 фахівців.

Про це сьогодні, 11 лютого, прозвітувала директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

“Навчання для дітей з особливими освітніми потребами організовано у 75 закладах дошкільної освіти і у 247 закладах загальної середньої освіти. Кількість закладів, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами впродовж двох років зросла майже вдвічі. Торік для надання підтримки особам, які навчаються на інклюзії була надана державна субвенція 14, 7 млн гривень, яку вдалось повністю використати. Пріоритетом цьогоріч є збільшення кількості дітей на інклюзії, зокрема у заладах профтехосвіти", - зазначила Любомира Мандзій.

Інклюзивно-ресурсні центри - це заклади, які повинні надавати допомогу, реабілітаційні послуги, робити супровід дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років

