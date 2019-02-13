Учасників конкурсу молодіжних проектів запрошують до відкритого захисту Суспільство | 11-02-2019, 18:19 0 121

За рішенням конкурсної комісії від 7 лютого 2019 року, відкритий захист конкурсних пропозицій розпочнеться о 9.30 год 13 лютого 2019 року (середа) за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 12, у приміщенні Львівського обласного молодіжного центру.

До другого етапу конкурсу допущено 124 конкурсні пропозиції (Рішення № 3 від 07.02.19).

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.

Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

Нагадаємо, на відкритий захист учаснику відводиться до 3 хв на кожну конкурсну пропозицію. Презентація повинна містити назву, цільову аудиторію проекту, коротку програму проекту (заходу), очікувані результати та бюджет проекту.

Із протоколом засідання конкурсної комісії та рішеннями конкурсної комісії можна ознайомитись тут.

Контактна особа: 0685121268, Софія.



