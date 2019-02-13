«Будьте відкриті до інших точок зору та сприймайте критику, позаяк вона допомагає розвиватись», — мер Фрайбурга львівським студентам Суспільство | 11-02-2019, 18:21 0 141 Сьогодні, 11 лютого, у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбулася конференція на тему «Сучасне місто» за участю мера Фрайбурга Мартіна Горна та заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка. Слухали дискусію та долучались запитаннями студенти факультету міжнародних відносин цього вишу.

Мартін Горн розповів присутнім про свій шлях у політику, зізнався, що у дитинстві мріяв стати піратом, а кілька років тому навіть не думав про те, що буде політиком. Хоча зараз розуміє та переймається усіма викликами, на які наразилася їхня місцевість: соціальні страхи, людська жорстокість, зміна клімату, проблеми з мобільністю. Також працює над розвитком свого міста та спільними проектами з іншими містами світу.





Мер Фрайбурга наголосив на важливості формальної і неформальної освіти в житті успішної молодої людини. А також додав, що варто докладати багато зусиль у проекти, які допомагають розкрити себе у будь-якій професії, не тільки у політиці.



«Ніколи не здавайтесь! У жодному разі не пливіть за течією, а працюйте для себе. Думайте по-різному і завжди залишайтеся автентичними. Будьте відкриті до інших точок зору та сприймайте критику, позаяк вона допомагає розвиватись. Завжди діліться своїми новими ідеями та стартапами не задля грошей і сили, а заради себе», — дав кілька доцільних порад студентам для успішного розвитку в майбутньому Мартін Горн.



Наприкінці зустрічі представники львівського університету вручили меру Фрайбурга диплом про участь в дискусії.