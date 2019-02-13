Коболєв: РФ намагатиметься нав’язати свої умови транзиту газу, повторивши кризу 2009 року Суспільство | 12-02-2019, 03:21 0 151 При укладанні нової угоди щодо транзиту газу, Росія може відключати постачання газу по українському коридору для європейських споживачів для просування ідеї "Північного потоку-2".



Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, пише Укрінформ.



"Їх розрахунок дуже простий – зміна влади (після виборів в Україні – ред) і, можливо, з новою владою можна буде продовжити стару угоду, яка нам не тільки не цікава, але вона і протирічить українському та європейському законодавству. Звичайно, що під кінець грудня, коли будуть морози, не буде нового договору, росіяни, скоріш за все намагатимуться повторити той самий трюк, який був у 2009 році, коли було відключено постачання газу по українському коридору для європейських споживачів. Це викличе кризу", - зазначив Коболєв.



Він додав, що таку кризу Росія буде намагатися використати для просування ідеї "Північного потоку-2".



"Просування цієї ідеї, я думаю, є одною із стратегічних цілей наших опонентів", - додав голова Нафтогазу.



Коболєв також зауважив, що якщо "Північний потік-2" і "Турецький потік" запрацюють, то обсяг транзиту українською газотранспортною системою буде близьким до нуля.



Він додав, що українська влада пояснює міжнародним партнерам, що ідучи на нібито комерційний проект газопроводу "Північний потік-2" , вони можуть фактично відкрити дорогу для російських танків на територію України.



Виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що транзит через Україну після 2019 року може відбуватися на стандартних європейських умовах, а не умовах РФ; в іншому випадку Україна через арбітраж вимагатиме компенсацію 10 млрд доларів.



За його словами, якщо ж РФ продовжуватиме забезпечувати Газпрому ексклюзивні можливості для транзиту газу з території РФ до Європи через Україну, і при цьому Газпром не буде погоджуватися на стандартні європейські умови, "у Нафтогазу є реальна можливість через новий арбітраж, який вже розпочався, отримати приблизно 10 млрд дол. як компенсацію за відсутність транзиту після 2019 року".



Нагадуємо:



Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що, якщо РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2", то у європейських споживачів виникнуть труднощі. При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну, але на своїх умовах.

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Однією з узгоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, такими як Росія, лежить на країні, де газопровід вперше стикується з європейською мережею.

Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.