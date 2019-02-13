Побиття затриманих на Подолі: Аваков заявив про інформатаки на МВС Суспільство | 12-02-2019, 03:23 0 166 Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після затримання і побиття активістів акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" і учасників С14 на Подолі в Києві, на МВС та поліцію здійснюються інформатаки.



Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.



Відповідаючи на питання про протистояння силових структур, коли щодо силовиків, які брали участь у побитті затриманих, відкриваються кримінальні справи, Аваков заявив, що проти МВС здійснюються інформатаки.



"Є складний виборчий процес, в який ми зараз увійшли, і навколо цього процесу є досить багато суперечностей, зіткнень і провокацій", - зазначив він.



"У тому числі ми маємо, наприклад, по суботній ситуації кілька дуже ясних посилів: Ми розберемося з тими правоохоронцями, хто діяв не адекватно", - заявив Аваков.



"Неприпустимі образливі заклики, які звучали, і це ницість, також неприпустимо надмірне насильство, але не є нормальним штурм райвідділу поліції, не є нормальним, очевидно, інспірована бійка, не є нормальним, то що один штаб кандидата посилає бойову групу до мітингу іншого кандидата", - продовжив він.



"І тут, я вам скажу наступне: Ось ви так поставили питання і в цілому воно звучить зараз у нас в пресі, є атаки на міністерство, на міністра, на поліцію, на главу поліції - інформаційні атаки", - заявив Аваков.



На думку міністра, ця критика пов'язана перш за все, з тим, що МВС зайняло чітку позицію в питанні забезпечення порядку під час виборчого процесу.



"Я їх пов'язую, перш за все, з тим, що ми зайняли дуже ясну чітку безкомпромісну позицію: Ми хочемо провести ці вибори без підкупу і без фальсифікацій. Можливо, хтось очікував іншого, але ми тут стали на цю позицію дуже чітко, незалежно від того рівня провокацій або тиску, який буде чинитися на мене особисто, на поліцію, на МВС у міру наближення до дати голосування", - заявив Аваков .





Нагадуємо:



9 лютого на Контрактовій площі правоохоронці затримали учасників руху С14., які нібито мали зеленку, газові балончики та ножі і збиралися під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко провести акцію ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Вимагаючи повернути речі, представники С14 влаштували штовханину з правоохоронцями – тож поліцейські застосували силу до них.

Поліція відкрила три провадження: за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Крім того, відкрито провадження щодо скоєння працівниками поліції правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством).

Керівник київської поліції Андрій Крищенко запевнив, що поліція не перешкоджала проведенню акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі, але перепросив за правоохоронця, який при затриманні людей крикнув: "Лягай, Бандеро!".

ДБР повідомило про підозру силовику, який бив лежачого затриманого представника С14