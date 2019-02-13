Побиття затриманих на Подолі: Аваков заявив про інформатаки на МВС

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/02/2019 Автоматизована обробка поданих в електронному вигляді відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку...>> Закохана пара із Запоріжжя зареєструє свій шлюб на Святі Шоколаду LOVE EDITION...>> На програму енергозбереження «Теплий дім» у міському бюджеті передбачили майже 6 млн грн....>> Відзавтра ще 6 навчальних закладів Львова тимчасово призупинять навчання...>> Львівщина - лідер щодо кількості укладених договорів з НСЗУ”, - Ірина Микичак...>> “Впродовж року плануємо завершити будівництво 43 амбулаторій”,-Ірина Микичак...>> Урядову програми «Доступні ліки» Львівщина виконала майже на 100%...>> На Львівщині триває флешмоб на підтримку птахів...>> eHealth: 67% мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями...>> Представники фармацевтичних закладів активно долучаються до програми «Доступні ліки»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині затримали латвійця, розшукуваного за озброєне пограбування у Чехії...
13-02-2019, 12:02  >>> 
Обвинуваченому у вбивстві загрожує до 15 років за ґратами на Львівщині...
13-02-2019, 12:00  >>> 
До України екстрадували розшукуваного за вбивство...
12-02-2019, 09:56  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Львівщина - лідер щодо кількості укладених договорів з НСЗУ”, - Ірина Микичак...
13-02-2019, 17:44  >>> 
“Впродовж року плануємо завершити будівництво 43 амбулаторій”,-Ірина Микичак...
13-02-2019, 17:41  >>> 
Урядову програми «Доступні ліки» Львівщина виконала майже на 100%...
13-02-2019, 17:41  >>> 

Побиття затриманих на Подолі: Аваков заявив про інформатаки на МВС

Суспільство | 12-02-2019, 03:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    
Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після затримання і побиття активістів акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" і учасників С14 на Подолі в Києві, на МВС та поліцію здійснюються інформатаки.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Відповідаючи на питання про протистояння силових структур, коли щодо силовиків, які брали участь у побитті затриманих, відкриваються кримінальні справи, Аваков заявив, що проти МВС здійснюються інформатаки.

"Є складний виборчий процес, в який ми зараз увійшли, і навколо цього процесу є досить багато суперечностей, зіткнень і провокацій", - зазначив він.

"У тому числі ми маємо, наприклад, по суботній ситуації кілька дуже ясних посилів: Ми розберемося з тими правоохоронцями, хто діяв не адекватно", - заявив Аваков.

"Неприпустимі образливі заклики, які звучали, і це ницість, також неприпустимо надмірне насильство, але не є нормальним штурм райвідділу поліції, не є нормальним, очевидно, інспірована бійка, не є нормальним, то що один штаб кандидата посилає бойову групу до мітингу іншого кандидата", - продовжив він.

"І тут, я вам скажу наступне: Ось ви так поставили питання і в цілому воно звучить зараз у нас в пресі, є атаки на міністерство, на міністра, на поліцію, на главу поліції - інформаційні атаки", - заявив Аваков.

На думку міністра, ця критика пов'язана перш за все, з тим, що МВС зайняло чітку позицію в питанні забезпечення порядку під час виборчого процесу.

"Я їх пов'язую, перш за все, з тим, що ми зайняли дуже ясну чітку безкомпромісну позицію: Ми хочемо провести ці вибори без підкупу і без фальсифікацій. Можливо, хтось очікував іншого, але ми тут стали на цю позицію дуже чітко, незалежно від того рівня провокацій або тиску, який буде чинитися на мене особисто, на поліцію, на МВС у міру наближення до дати голосування", - заявив Аваков .


Нагадуємо:

9 лютого на Контрактовій площі правоохоронці затримали учасників руху С14., які нібито мали зеленку, газові балончики та ножі і збиралися під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко провести акцію ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Вимагаючи повернути речі, представники С14 влаштували штовханину з правоохоронцями – тож поліцейські застосували силу до них.
Поліція відкрила три провадження: за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Крім того, відкрито провадження щодо скоєння працівниками поліції правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством).
Керівник київської поліції Андрій Крищенко запевнив, що поліція не перешкоджала проведенню акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі, але перепросив за правоохоронця, який при затриманні людей крикнув: "Лягай, Бандеро!".
ДБР повідомило про підозру силовику, який бив лежачого затриманого представника С14
   Новини по темі: Суспільство
Департамент соціального захисту населення запрошує на роботу...
13-02-2019, 17:21  >>> 
Податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС за півтора місяці 2019 року...
13-02-2019, 16:28  >>> 
Klitschko Foundation запрошує десятикласників взяти участь у проекті «Обрії майбутнього»: дедлайн 17 лютого 2019 року...
13-02-2019, 15:37  >>> 
Розрахунок мінімального та максимального ЄСВ, що має сплачуватись фізичними особами – підприємцями за 2018 рік...
13-02-2019, 15:33  >>> 
РЕГІОНАЛЬНІ ДОДАТКОВІ АУКЦІОННІ ТОРГИ м. СКОЛЕ...
13-02-2019, 13:44  >>> 
У першому місяці 2019-го закарпатські ЦОП надали понад 9 тисяч послуг...
13-02-2019, 12:05  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному вивезенню деревини за кордон...
13-02-2019, 12:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Шановні працівники національного природного парку «Сколівські Бескиди»!...
11-02-2019, 10:19  >>> 
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
Дзвінка Путіна достатньо, щоб дати доступ на Донбас, – Німеччина в ООН...
13-02-2019, 10:07  >>> 
Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти організаторів "виборів" на Донбасі...
13-02-2019, 10:06  >>> 
Придністров'я хоче відкрити представництва в Києві та Брюсселі...
13-02-2019, 08:11  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Автоматизована обробка поданих в електронному вигляді відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку...
13-02-2019, 18:51  >>> 
Імпортний віскі може зникнути з прилавків магазинів...
13-02-2019, 08:12  >>> 
Нові можливості для користувачів в Електронному кабінеті платника...
12-02-2019, 11:09  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Департамент соціального захисту населення запрошує на роботу...
13-02-2019, 17:21  >>> 
Податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС за півтора місяці 2019 року...
13-02-2019, 16:28  >>> 
Klitschko Foundation запрошує десятикласників взяти участь у проекті «Обрії майбутнього»: дедлайн 17 лютого 2019 року...
13-02-2019, 15:37  >>> 
   ВладаВлада
Глава Міноборони Британії про плани після Brexit: Росія повинна за все заплатити...
11-02-2019, 08:29  >>> 
Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР...
06-02-2019, 06:27  >>> 
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
   КультураКультура
Івасюк зазвучить в стилях rock, jazz, ethno, pop, classic...
12-02-2019, 19:40  >>> 
Отці Василіяни запрошують львів’ян на виставу «Різдвяна лихоманка»...
12-02-2019, 11:14  >>> 
«Дударик» здивує львівську публіку революційним виконанням творів Шевченка...
11-02-2019, 16:07  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:51 Автоматизована обробка поданих в електронному вигляді відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку
18:50 Закохана пара із Запоріжжя зареєструє свій шлюб на Святі Шоколаду LOVE EDITION
18:49 На програму енергозбереження «Теплий дім» у міському бюджеті передбачили майже 6 млн грн.
18:48 Відзавтра ще 6 навчальних закладів Львова тимчасово призупинять навчання
17:44 Львівщина - лідер щодо кількості укладених договорів з НСЗУ”, - Ірина Микичак
17:41 “Впродовж року плануємо завершити будівництво 43 амбулаторій”,-Ірина Микичак
17:41 Урядову програми «Доступні ліки» Львівщина виконала майже на 100%
17:40 На Львівщині триває флешмоб на підтримку птахів
17:39 eHealth: 67% мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями
17:22 Представники фармацевтичних закладів активно долучаються до програми «Доступні ліки»

   Анонси
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
Молодь запрошують на зустріч щодо організації молодіжного фестивалю «Зашків 2019»...
12-02-2019, 17:36  >>> 
Цього тижня у Львові відкриється фотовиставка «Світло у їхньому домі»...
11-02-2019, 11:31  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования