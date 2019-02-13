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Митні декларації на Закарпатській митниці ДФС: минулоріч оформлено понад 185 тисяч

Суспільство | 12-02-2019, 12:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    

Протягом 2018 року в Закарпатській митниці ДФС з використанням процедури електронного декларування оформлено 99% митних декларацій. Відтак вже у січні 2019-го оформлено 20 144 митних декларацій.
Варто зазначити, що наразі в усіх місцях митного оформлення виконання митних формальностей, пов’язаних із електронним декларуванням товарів, митним та іншими державними видами контролю товарів обов’язково здійснюється із застосуванням принципу «єдиного вікна». Таких місць у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС – 25.
Показник оформлення митних декларації у електронній формі сталий протягом 2017-2018 років, відхилення складають менше 1%.
Варто зазначити, що протягом 2018 року оформлено 88 967 імпортних електронних митних декларацію, з яких попередніх митних декларацій типу «ЕА» – 14 609. Цей тип декларації використовується для випуску у вільний обіг товарів, що ввозяться в Україну одразу після перетину ними державного кордону без обов’язкового пред`явлення цих товарів внутрішній митниці.
Декларація оформлюється до ввезення товарів та транспортних засобів комерційного призначення на територію України або після їх ввезення під час перебування на території пункту пропуску через державний кордон України. Ввезення товарів на митну територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митним органом.
Наразі все більше підприємців використовують принцип «єдиного вікна», як порядок контролю за переміщенням товарів через митний кордон України, оскільки це сприяє безперешкодному здійсненню зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарювання передусім у плані спрощення процедури митних оформлень і зменшення корупційних ризиків. Система «Єдине вікно» є повністю автоматизованою і дозволяє подавати документи один раз в одне місце, передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє контролюючим органам та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати здійснення державних видів контролю.
Нагадаємо, що на підставі електронних митних декларацій здійснюється ряд операцій, серед яких: зняття експортно-імпортних операцій з валютного контролю та продаж іноземної валюти для проведення розрахунків підприємствами; підтвердження фактичного вивезення товарів за кордон; державна реєстрація транспортних засобів тощо. Зауважимо, що проходження митних формальностей з поданням митному органу електронної митної декларації доступне усім підприємствам, що перебувають на обліку у митних органах та посадові особи яких мають засоби електронного цифрового підпису.
ДФС у Закарпатській області
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