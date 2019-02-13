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Громадянин Румунії намагався «нишком» провезти сигарети

Суспільство | 12-02-2019, 17:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    

Сьогодні, у пункті пропуску «Краковець – Корчова» працівники митниці та прикордонники викрили спробу незаконного переміщення понад 1550 пачок сигарет. Тютюнові вироби 26-річний громадянин Румунії заховав у конструктивних порожнинах автомобіля «Мерседес-Спринтер».
Під час перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор». Про наявність сигарет у декларації та під час усного опитування не повідомив. Під час митного оформлення у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. Тож автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу виявлено приховані сигарети.
Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
За цим фактом складено протокол. Сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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