Працівники Львівської митниці ДФС вивели на чисту воду автомахінатора Суспільство | 12-02-2019, 17:23 0 114

Громадянин подав неправдиві відомості щодо вартості транспортного засобу

Так, в один із підрозділів митного оформлення в режимі «імпорт» подано товаросупровідні документи, а також митну декларацію, де заявлено вартість автомобіля OPEL ASTRA SPORTS TOURER 2013 року – 2 850 Євро. Згідно з поданими документами, продавцем була литовська фірма, а покупцем – громадянин України, мешканець м. Шостка Сумської обл.

Така вартість українським митникам виявилась підозрілою, тому було скеровано запит до митних органів Литовської Республіки. У відповіді вказано, що вартість цього транспортного засобу під час продажу на території Європейського Союзу становила 5 500 Євро.

Отже, громадянин України з метою ухилення від сплати митних платежів у повному розмірі подав органу доходів і зборів документи, що містять неправдиві відомості щодо вартості придбаного транспортного засобу. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України.

Це не перший випадок, коли працівники Львівської митниці ДФС виявляють такі махінації. Нещодавно аналогічне правопорушення зафіксовано стосовно громадянина, який подав неправдиві відомості щодо вартості «MERCEDES-BENZ», занизивши її з 26 835 євро до 16 500.



